Poyraz Karayel'in Sefer'i Kanbolat Görkem Arslan Hayatını Kaybetti!

NTV'nin haberine göre, Türk televizyon ve tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti. “Poyraz Karayel” dizisinde canlandırdığı Sefer karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Arslan, İstanbul Beyoğlu’ndaki evinde rahatsızlandı.Gece saatlerinde fenalaşan oyuncu için sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Arslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedenine ilişkin hastane tarafından henüz ayrıntılı bir bilgilendirme yapılmadı.Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Arslan, 1998 yılından itibaren sahnede aktif olarak yer aldı. Televizyon kariyerine ise “Çemberimde Gül Oya” ile adım attı. Ardından “Ezel”, “Yer Gök Aşk”, “Hayat Bazen Tatlıdır” ve “Bir Deli Rüzgar” gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı.45 yaşındaki oyuncunun vefatı, hem meslektaşları hem de izleyicileri arasında büyük üzüntüye yol açtı. Uzun yıllar tiyatro sahnesinde ve televizyon ekranlarında yer alan Arslan, özellikle güçlü karakter rolleriyle hafızalarda yer etmişti.