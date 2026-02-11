  • USD: 43,56 - 43,64
Haluk Levent Tarkan'ı Kıskandığını Açıkladı!

Ünlü sanatçı Haluk Levent konserinde yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Levent, megastar Tarkan'ın İstanbul konserlerine atıfta bulunarak duyduğu kıskançlığı esprili bir dille anlattı.

Ekleme: 11.02.2026 - 09:17 Güncelleme: 11.02.2026 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Haluk Levent verdiği bir konserde Tarkan'ı kıskandığını açıkladı. Şarkı arasında izleyicilerle konuşan Levent, ' Tarkan'ı arayacağım, diyeceğim ki: Tarkan seni kıskanmamak mümkün mü? O konserleri gördünüz değil mi? En önde bütün kızlar var… Benim en öndeki adamlara bak' ifadelerini kullandı.

Levent'in bu sözleri izleyicileri güldürürken Tarkan'a esprili gönderme olarak yorumlandı.



Meteoroloji Uyardı! Bu Bölgelere Dikkat...

Çin'den Yeni Hamle! Uçan Araba...

iPhone Sürücü Belgeniz Olacak!

Sevilen Uygulamaya Yapay Zeka Desteği!

WhatsApp Temalar Geliyor! Ama Parası Olana!

Otomobilde Frenler Tarih Oluyor!

