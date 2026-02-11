  • USD: 43,56 - 43,64
Hakan Peker'den Emeklilik Açıklaması!

90'lı yılların ünlü şarkıcısı Hakan Peker, bir televizyon programında emeklilik süreci ve aldığı maaş hakkında açıklamalarda bulundu. Emekliliğin kendisini psikolojik olarak olumsuz etkilediğini belirten Peker, sigorta primlerini bile geç ödediğini itiraf etti. Peker, aylık emekli maaşının 20 bin lira olduğunu da açıkladı.

Ekleme: 11.02.2026 - 09:11 Güncelleme: 11.02.2026 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Hakan Peker, katıldığı bir televizyon programında emeklilik süreci ve aldığı maaşla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, emekli olmanın kendisi üzerinde yarattığı psikolojik baskıyı ve devletle olan 'emeklilik' mücadelesini anlattı.

'PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİM'

Emekli psikolojisine girmemek adına uzun süre direndiğini belirten Peker, 'Devlet beni emekli yaptı' diyerek süreci özetledi. Emekliliğin kendisini hayattan koparılmış gibi hissettirdiğini ifade eden sanatçı, bu ruh haline girmemek için sigorta primlerini bile kasten geç ödediğini itiraf etti.

MAAŞINI İLK KEZ PAYLAŞTI

Emeklilikten kaçışının artık mümkün olmadığını ve sonunda bu statüye geçtiğini söyleyen 90'ların ünlü ismi, aldığı maaşı da saklamadı. Peker, 'Maaşım da var, 20 bin lira alıyorum' diyerek aylık emekli gelirini açıkladı.

Peker'in emekliliği 'devletin artık senden bir beklentisi kalmaması' olarak tanımlaması, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
