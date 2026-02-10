  • USD: 43,55 - 43,62
Yakın Arkadaşına Kız İstedi

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü isim Çağatay Ulusoy, son olarak gittiği kız isteme töreniyle adından söz ettirdi.

Ekleme: 10.02.2026 - 10:01 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Şu sıralar Eşref Rüya'daki Eşref Tek karakteriyle kariyerinde zirveye ulaşan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, önceki gün yakın arkadaşının kız isteme töreninde görüntülendi.

KIZ İSTEDİLER

Çağatay Ulusoy, yakın dostu Mali Şimşek ve Berfin Yaren Bilgin'in aile arasında gerçekleşen isteme törenine katıldı.

Yakın Arkadaşına Kız İstedi

Ulusoy'un törendeki samimi halleri dikkat çekti. Geceden paylaşılan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ulusoy'un dostluğu da alkış aldı.

Yakın Arkadaşına Kız İstedi

GÖÇMEN

Özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, bir süredir meslektaşı Aslıhan Malbora ile aşk yaşıyor. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Ulusoy, ocak ayında sevgilisiyle Bulgaristan'da kayağa girmişti. Baba tarafından Bulgaristan göçmeni kökenli olan Ulusoy, geçtiğimiz yaz Bulgaristan vatandaşlığı da almıştı.

Yakın Arkadaşına Kız İstedi
Meteoroloji Uyardı! Bu Bölgelere Dikkat...

Çin'den Yeni Hamle! Uçan Araba...

iPhone Sürücü Belgeniz Olacak!

Sevilen Uygulamaya Yapay Zeka Desteği!

WhatsApp Temalar Geliyor! Ama Parası Olana!

Otomobilde Frenler Tarih Oluyor!

