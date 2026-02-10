  • USD: 43,55 - 43,62
Melis İşiten'den Şok İtiraf!

Sunucu Melis İşiten, Oğuzhan Uğur'u konuk ettiği programında, ağızları açık bırakan bir itirafta bulundu. İşiten, "Aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum. Araba galerisindeymişim gibi düşünün. Bekar insanlar istediği kadar flört edebilir." dedi.

Sunucu Melis İşiten, Oğuzhan Uğur'un programında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bekar bir kadın olarak hayatında kimsenin olmadığını belirten İşiten, aynı anda 10 farklı kişiyle flört ettiğini itiraf etti

'ARABA GALERİSİNDEYMİŞİM GİBİ DÜŞÜNÜN'

Bu durumu bir araba galerisine benzeten ünlü sunucu, adayları tanıma sürecinde olduğunu ifade etti. İşiten, bekar insanların istedikleri kadar kişiyle görüşme hakkı olduğunu savunarak, 'Araba galerisindeymişim gibi düşünün, bakıyorum ve inceliyorum' dedi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu sözler, flört dünyasındaki dürüstlük ve sadakat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Meteoroloji Uyardı! Bu Bölgelere Dikkat...

Çin'den Yeni Hamle! Uçan Araba...

iPhone Sürücü Belgeniz Olacak!

Sevilen Uygulamaya Yapay Zeka Desteği!

WhatsApp Temalar Geliyor! Ama Parası Olana!

Otomobilde Frenler Tarih Oluyor!

