Hazal Filiz Küçükköse'den Yeni Kararlar

Ekranların beğenilen kadın oyuncularından Hazal Filiz Küçükköse, dün 38 yaşına bastı.Küçükköse, Kuruçeşme’de bir arkadaşıyla buluşup küçük bir kutlama yaptı; yeni yaşıyla birlikte hayatında bazı değişikliklere gittiğini dile getirdi.Yeni kararlarından bahseden güzel oyuncu, “Hayatımdaki gereksiz kişileri çıkarmaya karar verdim. İnsan çevresini seçebilmeli, bence böylesi daha güzel oluyor. Aşk da dahil olmak üzere birçok şey diledim. Umarım her şey gönlümce olur.” dedi.