Survivor'da Ceza Yağdı!

Survivor 2026'da ada hayatı kadar yarışmaya yeniden dönen eski yarışmacılar da konuşuluyor. Son olarak Barış Murat Yağcı ve Nefise gündeme geldi.Acun Ilıcalı konseyde bu iki yarışmacının yaptığı kural ihlalini açıkladı. Acun Ilıcalı "Sevgili Barış teknik ekibin yiyecekleriyle münasebet kurmuş. Doğru mu Barış?" diyerek açık açık sordu.Barış Murat Yağcı ise "Olabilirim abi" yanıtını verdi. Acun Ilıcalı ayrıca Nefise'ye "Sever misin bisküvi mecbur kalınca mı yiyorsun?" dedi. Nefise "Mecbur kalınca yerim. Önüme düşüverdi, kenara konmuş gördüm yedim" dedi.Acun Ilıcalı devamında "Biz hata yaptık telafi edeceğim şimdi. Eski yarışmacılar gelip böyle bir şeye teşebbüs ettiği için yeni yarışmacılarımıza da örnek olmaması adına şu an için tabii ki Barış ve Nefise bu konunun muhattabı. Üçer ödülden yararlanmayacaksınız." dedi.