  • USD: 43,34 - 43,42
  • EURO: 51,70 - 51,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Survivor'da Ceza Yağdı!

Survivor 2026'a dönen eski yarışmacılar Barış Murat Yağcı ve Nefise kural ihlali yaptı. Yarışmaya yeni gelen iki eski yarışmacı çalışanların yemeklerini yediği için ceza aldı.

Ekleme: 1.02.2026 - 10:05 Güncelleme: 1.02.2026 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Survivor 2026'da ada hayatı kadar yarışmaya yeniden dönen eski yarışmacılar da konuşuluyor. Son olarak Barış Murat Yağcı ve Nefise gündeme geldi.

Acun Ilıcalı konseyde bu iki yarışmacının yaptığı kural ihlalini açıkladı. Acun Ilıcalı "Sevgili Barış teknik ekibin yiyecekleriyle münasebet kurmuş. Doğru mu Barış?" diyerek açık açık sordu.

Survivor'da Ceza Yağdı!

Barış Murat Yağcı ise "Olabilirim abi" yanıtını verdi. Acun Ilıcalı ayrıca Nefise'ye "Sever misin bisküvi mecbur kalınca mı yiyorsun?" dedi. Nefise "Mecbur kalınca yerim. Önüme düşüverdi, kenara konmuş gördüm yedim" dedi.

Acun Ilıcalı devamında "Biz hata yaptık telafi edeceğim şimdi. Eski yarışmacılar gelip böyle bir şeye teşebbüs ettiği için yeni yarışmacılarımıza da örnek olmaması adına şu an için tabii ki Barış ve Nefise bu konunun muhattabı. Üçer ödülden yararlanmayacaksınız." dedi.





Antalya'da Feci Kaza! Otobüs Devrildi...
Barbar İsrail Refah Kapısını Açıyor!
İlk Kez Ev Alacaklara Destek!
AK Parti'de Ramazan Mesaisi Başlıyor!
Terör Devletinin Katliamları Durmuyor!
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Tepki! 'Baklava Kutularını Siz İyi Bilirsiniz'
The Guardian’dan Çarpıcı Analiz: Hamaney’i Almak Mı, Askeri Tesisleri Vurmak Mı?
Dışişleri Bakanlığı'ndan Net Mesaj! Türkiye'den BMGK'nın Kıbrıs Kararına Tepki
O Sürücülerin Cezası Belli Oldu! Türkiye Bu Görüntüyü Konuşuyor
Sınırda Gece Gündüz Nöbet! Hudut Kartalları Türkiye-İran Sınırını 7 Gün 24 Saat Koruyor
Beklenen Tarih Açıklandı! Emekli Aylığı Farkı Hesaplara Ne Zaman Yatacak?
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Organize Suç Örgütü Lideri Türkiye'ye Getirildi
İfşa Listesi Yayınlandı! Bakanlık Sucuk Ve Dönerde Yapılan Hileyi İfşa Etti
Suriye Artık Tek Parça! Son Engel De Aşıldı
Şoföre Avukat Kıskacı! Uyuşturucu Partilerine Katılan Ünlüleri Deşifre Etti
Kredi Kartı Ve Kredi Borcu Olanlar Dikkat! BDDK Yeni Kararı Duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefete Sert Tepki! ‘Atmadıkları İftira Vermedikleri Soru Önergesi Kalmadı’
Tüm Mal Varlığına El Konuldu! Yasa Dışı Bahis Baronu Veysel Şahin Hakkında Çarpıcı Gelişme
Şam İle SDG Arasında Entegrasyon Anlaşması! Suriye'den Mutabakat Açıklaması
Pentagon Askeri Seçeneklere Hazır! Trump'tan İran'la Görüşme Sinyali
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

İstanbul'da Şoke Eden Görüntü! Pes Dedirten Altın Tuzağı Ortaya Çıktı

İstanbul'da Şoke Eden Görüntü! Pes Dedirten Altın Tuzağı Ortaya Çıktı

Gençler Hedefteydi! IBAN Tuzağına Karşı MEB Devrede

Gençler Hedefteydi! IBAN Tuzağına Karşı MEB Devrede

Yayılan Virüse Dikkat! Uzman İsim Uyardı

Yayılan Virüse Dikkat! Uzman İsim Uyardı

En Çok Satan Akıllı Telefonlar!

En Çok Satan Akıllı Telefonlar!

O Dizinin Fragmanı Yayınlandı!

O Dizinin Fragmanı Yayınlandı!