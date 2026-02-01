O Dizideki Yeni Oyuncuya Tepki Yağdı!

Dördüncü sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinde önemli bir oyuncu değişikliği yaşandı. Başrol oyuncusu Doğukan Güngör'ün, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kadrodan çıkarılmasının ardından dizideki Fatih Ünal karakteri için yeni bir isim belirlendi. Bu rolü artık Emre Dinler canlandırıyor.Güngör'ün ayrılığı sonrası Show yönetimi, karakterin akışının sürdürülmesi için kısa sürede yeni bir oyuncu arayışına girerken Emre Dinler ile anlaşma sağlandı. Ancak dün akşam yayınlanan bölümde Dinler'in 'Fatih' performansı, sosyal medyada beklenen karşılığı bulmadı.Sosyal medya tepkilerinde izleyiciler, yeni 'Fatih'e yönelik eleştirilerini sert bir dille dile getirdi. Bazı izleyiciler performansı 'samimiyetsiz' ve 'karakterle uyumsuz' bulurken, bazıları da rol değişikliğinin yerine karakterin hikaye içinde başka şekilde çözülmesi gerektiğini savundu. İzleyiciler şu yorumlarda bulundu:''Apo değişikliği ve hatta 'Şevket' bile bundan iyiydi''Doğukan'dan başka kimse 'Fatih'i oynayamaz, net!''Eminim iyi bir oyuncudur ama Doğukan Güngör'e alıştığımız için yeni oyuncuyu yadırgadık''Temu'dan sipariş ettiğimiz Fatih''Diziden Pembe bile çıktı ama bu kadar koymamıştı''Keşke Fatih karakteri öldürülseydi'Geçen sezon finalinde Kızılcık Şerbeti izleyiciyi sarsan birçok ayrılığa sahne olmuştu. Dizinin kilit karakterlerinden Pembe Ünal (Sibel Taşcıoğlu), sezon finalinde yaşanan dramatik gelişmelerin ardından hikayeden çıkarılmış, bu ayrılık izleyici cephesinde uzun süre tartışılmıştı. Bunun yanı sıra Alev (Müjde Uzman), Umut (Serkan Tınmaz), Doğa (Sıla Türkoğlu) gibi önemli karakterlerin de projeye veda etmesi izleyiciyi diziden uzaklaştırmıştı. Set içi tartışmaların da zaman zaman gündeme geldiği dizi için kullanıcılar, 'Bitsin artık', 'Yeter zorlamayın', 'Final yapmalı' gibi yorulmarda bulundu.