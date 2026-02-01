Mika Raun Can Hangi Cezaevinde?

Fenomen Mika Raun Can son günlerde yaptığı paylaşımlarla tepki çekiyordu. Bir süre önce yurt dışında cinsiyet değiştiren Mika Raun Can, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçlarından gözaltına alındı.Yurt dışında uyuşturucu kullandığını kabul eden Mika Raun Can 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.Tutuklanan Mika Raun Can'ın hangi cezaevine gönderildiği de merak edildi. Burak Doğan paylaşımında fenomenin Marmara Kadın Cezaevi'nde bulunan özel koğuşa alındığını paylaştı.Mika Raun bir süre önce yurt dışında cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek kadın kimliği almıştı.