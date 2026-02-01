  • USD: 43,34 - 43,42
Merve Boluğur Camiden Paylaştı!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur son paylaşımını camiden yaptı. Boluğur'un paylaşımına, "Dünya oyun ve eğlenceden ibarettir." notunu düşmesi dikkat çekti.

Ekleme: 1.02.2026 - 09:58 Güncelleme: 1.02.2026 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bir camiyi ziyaret eden Boluğur, o anları takipçileriyle paylaşırken bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

'DÜNYA OYUN VE EĞLENCEDEN İBARETTİR'

Ünlü oyuncunun paylaşımına eklediği 'Dünya oyun ve eğlenceden ibarettir' sözü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

İstanbul'da Şoke Eden Görüntü! Pes Dedirten Altın Tuzağı Ortaya Çıktı

Gençler Hedefteydi! IBAN Tuzağına Karşı MEB Devrede

Yayılan Virüse Dikkat! Uzman İsim Uyardı

En Çok Satan Akıllı Telefonlar!

O Dizinin Fragmanı Yayınlandı!

