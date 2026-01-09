Şarkıcı Bayhan'ın Duygusal Anları!

Survivor 2026'da hayranlarını ekrana kilitlemeye devame diyor. Survivor 2026'nın favori yarışmacılarından Bayhan, erkek yarışmacılar arasındaki oylamada birinci oldu.Bayhan, Survivor'da ailesinden bahsettiği röportajla herkesi üzdü. Röportajı tamamlayamayan Bayhan'ın anlattıkları dinleyenlerin içini sızlattı.Röportajının bir kısmı verilirken şarkıcının “Bazılarının birbirini hiç görmediği kardeşler, hepsi ayrı anneden olan 4 kardeş babamızın cenazesinde buluştuk.” sözleri sosyal medyada viral oldu.Daha önce Gökhan Çınar'ın programına katılan Bayhan, çocukken yaşadıklarını anlatmıştı.Bayhan'ın 'Annem gözlerimizin önünde fare zehiri içti. Bana ve ablama da verdi. Elime aldım, ablam engel oldu. Çocukluğuma dair hatırladığım tek şey hep aç olduğum.' sözleri herkesi üzmüştü.