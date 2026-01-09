Pozlarına beğeni yağdı...

''Adanış: Kutsal Kavga'', ''Diriliş Ertuğrul'', ''Bir Umut Yeter'' gibi yapımlarda yer alan 33 yaşındaki başarılı oyuncu Esra Bilgiç, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.Yoğun bir çalışma temposu olan Bilgiç, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündem oluyor.Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu, sevgilisiyle birlikte aşk dolu pozlarını yayımlıyor.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bilgiç'in Instagram'da 7,7 milyon takipçisi bulunuyor.Instagram'dan yeni bir paylaşım yapan güzel oyuncunun pozlarına sevenlerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.