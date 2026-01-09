  • USD: 42,99 - 43,06
Pozlarına beğeni yağdı...

Kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Esra Bilgiç'in Instagram'daki yeni pozlarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Ekleme: 9.01.2026 - 17:10 Güncelleme: 9.01.2026 - 17:13
''Adanış: Kutsal Kavga'', ''Diriliş Ertuğrul'', ''Bir Umut Yeter'' gibi yapımlarda yer alan 33 yaşındaki başarılı oyuncu Esra Bilgiç, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Pozlarına beğeni yağdı...

Yoğun bir çalışma temposu olan Bilgiç, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündem oluyor.

Pozlarına beğeni yağdı...

Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu, sevgilisiyle birlikte aşk dolu pozlarını yayımlıyor.

Pozlarına beğeni yağdı...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bilgiç'in Instagram'da 7,7 milyon takipçisi bulunuyor.

Pozlarına beğeni yağdı...

Instagram'dan yeni bir paylaşım yapan güzel oyuncunun pozlarına sevenlerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Grok skandalı patladı! Dünya bu rezaleti konuşuyor

Togg'da Büyük Kampanya!

ChatGPT Sağlık Asistanlığı Yapacak!

Metabolizma Dostu! Roket Hızıyla Çalıştırıyor...

Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor

Anadolu Parsı İçin Rekor Ceza!

