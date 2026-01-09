Murat Cemcir ekranlara dönüyor...

Evinde geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan Murat Cemcir, 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi görmüştü.Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Cemcir, evinde dinlenmeye geçmişti. Cemcir, "3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi... Başta Doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastanesi personeline teşekkür ediyorum." dedi.SETE DÖNÜYORYeni haber alınan Cemcir’in, anlaşma sağladığı projeler için hazırlık yaptığı da öğrenildi. Bir dizi projesi için çalışmalara başlayan oyuncunun, sık sık yürüyüşlere çıktığı ve kendini daha zinde hissettiği söylendi.