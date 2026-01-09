  • USD: 42,99 - 43,06
  • EURO: 50,07 - 50,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Murat Cemcir ekranlara dönüyor...

Rahatsızlığı yüzünden bir süredir projelerde yer almayan Murat Cemcir, setlere dönüyor.

Ekleme: 9.01.2026 - 17:22 Güncelleme: 9.01.2026 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Evinde geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan Murat Cemcir, 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Cemcir, evinde dinlenmeye geçmişti. Cemcir, "3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi... Başta Doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastanesi personeline teşekkür ediyorum." dedi.

Murat Cemcir ekranlara dönüyor...

SETE DÖNÜYOR

Yeni haber alınan Cemcir’in, anlaşma sağladığı projeler için hazırlık yaptığı da öğrenildi. Bir dizi projesi için çalışmalara başlayan oyuncunun, sık sık yürüyüşlere çıktığı ve kendini daha zinde hissettiği söylendi.

İBB'ye yolsuzluk soruşturması: Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu: Kokain pozitif!
Trump'tan Grönland Planı!
Ankara AK Parti Milletvekili Osman Gökçek Su Krizi İçin Sahada!
Bakan Fidan'dan Kritik Görüşme!
CHP'den Yurtdışı Yasağı!
Hamaney Trump'ı Hedef Aldı!
En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yeni rakam
Sınır Kapısında 739 Kilo Uyuşturucu!
Ziraat Bankası'ndan Emekliye Jest!
İzmir'deki 'temizlik' skandalında yeni gelişme... O öğretmen için karar verildi
İsrail basını itiraf etti: Ankara artık “yükselen” değil, yeni bir güç
Bakanlık ifşa etti! 16 firma listede
Yunanistan'dan Türk okuluna alçak saldırı! Dışişlerinden sert kınama
2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Öngörü Toplantısı Gerçekleştirildi!
Trump Venezuela Kazancını Açıkladı!
Altın Kaçakçılığında 3.Dalga!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a su tepkisi! 'Ankara’ya su getirme işi tamamen belediyenin görevidir.'
İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e sert tepki: Büyük bir saygısızlık
Grok skandalı patladı! Dünya bu rezaleti konuşuyor

Grok skandalı patladı! Dünya bu rezaleti konuşuyor

Togg'da Büyük Kampanya!

Togg'da Büyük Kampanya!

ChatGPT Sağlık Asistanlığı Yapacak!

ChatGPT Sağlık Asistanlığı Yapacak!

Metabolizma Dostu! Roket Hızıyla Çalıştırıyor...

Metabolizma Dostu! Roket Hızıyla Çalıştırıyor...

Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor

Anadolu Parsı İçin Rekor Ceza!

Anadolu Parsı İçin Rekor Ceza!