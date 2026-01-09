  • USD: 42,99 - 43,06
Kızının doğum gününde prenses oldu

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, küçük kızının doğum gününden kareler yayınladı.

Meryem Uzerli, 2012'de iş insanı Can Ateş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin bu ilişkiden iki yıl sonra Lara Jemine adında kızları dünyaya gelmişti. Meryem Uzerli ve Can Ateş, kızları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ise yollarını ayırmıştı.

Daha sonra Amerikalı bir iş insanıyla birlikte olan Uzerli, 2021 yılında ise ikinci kızı Lily Koi’yi kucağına almıştı.

5. YAŞ GÜNÜ

Kariyeri ve özel hayatıyla her dönem magazin gündeminde yer almayı başaran güzel oyuncunun küçük kızı Lily, dün 5 yaşına bastı.

Güzel oyuncunun sosyal medyada paylaştığı doğum günü karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

Doğum gününün teması ise 'Oyuncak Hikayesi' adlı animasyon olarak belirlendi.

