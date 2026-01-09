Derin Talu'dan Sert Eleştiri!

Uyuşturucu operasyonunda adı geçen Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medyadaki aktif halini sürdürüyor.Her giydiği ve her söylediği olay olan ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Talu, yine dikkatleri üzerine çekti.Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim olarak adı anılan Derin Talu, bu kez influencer'ları hedef aldı.Son zamanda kilo aldığını kabul eden Derin Talu, ünlü fenomenlerin tek tip görünümünü eleştirdi.Yaptığı paylaşımında influencer'ların büyük kısmında tek tip bir vücut algısı yaratıldığını söyleyen Derin Talu, “Gördüğünüz çoğu influencer'da aynı vücut tipi var. Aşırı zayıf, tıknaz, kısa… O zayıflığı kapatmak için yapılı memeler… Ben o fiziğe uymuyorum. Siz de uymak zorunda değilsiniz.” diyerek takipçilerine net bir mesaj verdi.