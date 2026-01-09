  • USD: 42,97 - 43,05
Derin Talu'dan Sert Eleştiri!

Defne Samyeli’nin sık sık gündem olan küçük kızı Derin Talu, sosyal medyadan dikkat çeken açıklamalarına devam ediyor. Ünlü isim, şimdi de fenomenlerin vücutlarını eleştirdi.

Ekleme: 9.01.2026 - 09:21 Güncelleme: 9.01.2026 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Uyuşturucu operasyonunda adı geçen Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medyadaki aktif halini sürdürüyor.

Her giydiği ve her söylediği olay olan ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Talu, yine dikkatleri üzerine çekti.

Derin Talu'dan Sert Eleştiri!

'ÖZEL MİSAFİR'

Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim olarak adı anılan Derin Talu, bu kez influencer'ları hedef aldı.

Son zamanda kilo aldığını kabul eden Derin Talu, ünlü fenomenlerin tek tip görünümünü eleştirdi.

'BEN O FİZİĞE UYMUYORUM'

Yaptığı paylaşımında influencer'ların büyük kısmında tek tip bir vücut algısı yaratıldığını söyleyen Derin Talu, “Gördüğünüz çoğu influencer'da aynı vücut tipi var. Aşırı zayıf, tıknaz, kısa… O zayıflığı kapatmak için yapılı memeler… Ben o fiziğe uymuyorum. Siz de uymak zorunda değilsiniz.” diyerek takipçilerine net bir mesaj verdi.

