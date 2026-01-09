Çağla Şıkel'den para açıklaması

Ekranların ünlü yüzlerinden 47 yaşındaki sunucu ve manken Çağla Şıkel, bir YouTube programına katıldı.Tarzıyla beğeni toplayan ünlü isim, programda para harcama alışkanlıklarını anlattı."PARAYI BAŞKA ŞEYLERE HARCARIM""Çanta ya da ayakkabıya çok para verdiğiniz oldu mu?" sorusuna cevap veren Şıkel, "Çanta hiç almam. O kadar para ödediğimi başkasının gözüne sokamam.'Benim 300 bin liralık çantam var' diye yürüyemem. Parayı daha çok beslenmeye, kendi gelişimime ve çocuklarımın eğitimine harcarım." diye yanıt verdi.