  • USD: 42,97 - 43,05
  • EURO: 50,18 - 50,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çağla Şıkel'den para açıklaması

Emre Altuğ'dan olan iki oğlu Uzay ve Kuzey'e düşkünlüğüyle bilinen Çağla Şıkel, parayı nasıl değerlendirdiğini açıkladı.

Ekleme: 9.01.2026 - 10:54 Güncelleme: 9.01.2026 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Ekranların ünlü yüzlerinden 47 yaşındaki sunucu ve manken Çağla Şıkel, bir YouTube programına katıldı.

Tarzıyla beğeni toplayan ünlü isim, programda para harcama alışkanlıklarını anlattı.

"PARAYI BAŞKA ŞEYLERE HARCARIM"

"Çanta ya da ayakkabıya çok para verdiğiniz oldu mu?" sorusuna cevap veren Şıkel, "Çanta hiç almam. O kadar para ödediğimi başkasının gözüne sokamam.

Çağla Şıkel'den para açıklaması

"O ÇANTAYLA YÜRÜYEMEM"

'Benim 300 bin liralık çantam var' diye yürüyemem. Parayı daha çok beslenmeye, kendi gelişimime ve çocuklarımın eğitimine harcarım." diye yanıt verdi.

Çağla Şıkel'den para açıklaması

Çağla Şıkel'den para açıklaması

İsrail basını itiraf etti: Ankara artık “yükselen” değil, yeni bir güç
Bakanlık ifşa etti! 16 firma listede
Yunanistan'dan Türk okuluna alçak saldırı! Dışişlerinden sert kınama
2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Öngörü Toplantısı Gerçekleştirildi!
Trump Venezuela Kazancını Açıkladı!
Altın Kaçakçılığında 3.Dalga!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a su tepkisi! 'Ankara’ya su getirme işi tamamen belediyenin görevidir.'
İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e sert tepki: Büyük bir saygısızlık
Ankara Büyükşehir'de konser vurgunu soruşturması! Sanıklar hakkında yeni karar
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a istifa çağrısı! Su tankerleriyle mahallelere gidildi
Gazze'de Can Kaybı Artıyor!
AK Parti’li Baykoç’tan Yavaş’a sert su tepkisi! 'Bu açıklama utanç vesikasıdır'
İstanbul'u Fırtına Vurdu!
Hakan Fidan uyardı! 'SDG teröre artık veda etmeli'
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! 'Siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır'
Venezuela Faturayı Açıkladı! 100 Ölü...
Bakan Göktaş ' Ödemeler Artırıldı '
Mustafa Destici Sert Konuştu!
Ece Vahapoğlu kanserle savaşıyor!
Grok skandalı patladı! Dünya bu rezaleti konuşuyor

Grok skandalı patladı! Dünya bu rezaleti konuşuyor

Togg'da Büyük Kampanya!

Togg'da Büyük Kampanya!

ChatGPT Sağlık Asistanlığı Yapacak!

ChatGPT Sağlık Asistanlığı Yapacak!

Metabolizma Dostu! Roket Hızıyla Çalıştırıyor...

Metabolizma Dostu! Roket Hızıyla Çalıştırıyor...

Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor

Anadolu Parsı İçin Rekor Ceza!

Anadolu Parsı İçin Rekor Ceza!