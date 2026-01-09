  • USD: 42,99 - 43,06
  • EURO: 50,07 - 50,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Buse Varol'un panik anları!

Şimdilerde Gelin Evi adlı programın sunuculuğunu yapan Buse Varol, çekim yapılacak evin tuvaletinde kilitli kaldı. Varol, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Ekleme: 9.01.2026 - 17:13 Güncelleme: 9.01.2026 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu.

2019'da oğulları Burak'a kavuşan ikili, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

Buse Varol'un panik anları!

KİLİTLİ KALDI

Varol, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Şimdilerde Gelin Evi adlı programın sunuculuğunu yapan isim, çekim için gittiği evde yaşadığı korku dolu anlarla gündeme geldi.

Buse Varol'un panik anları!

Evin tuvaletinde kilitli kalan Buse Varol, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Buse Varol'un panik anları!

"TUVALETİN ANAHTARI KAPIYI KİLİTLEDİĞİMDE KIRILDI"

Varol, paylaştığı videoda "Şu an çekimdeyiz ve tuvalette kilitli kaldım. Tuvaletin anahtarı kapıyı kilitlediğimde kırıldı ve elimde kaldı. Şu an çıkamıyorum. Anksiyetem tuttu. Böyle bir şey olabilir mi? Şu an asansörde kalmış gibiyim. Bütün set seferber oldu beni kurtarmak için" dedi.

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu: Kokain pozitif!
Trump'tan Grönland Planı!
Ankara AK Parti Milletvekili Osman Gökçek Su Krizi İçin Sahada!
Bakan Fidan'dan Kritik Görüşme!
CHP'den Yurtdışı Yasağı!
Hamaney Trump'ı Hedef Aldı!
En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yeni rakam
Sınır Kapısında 739 Kilo Uyuşturucu!
Ziraat Bankası'ndan Emekliye Jest!
İzmir'deki 'temizlik' skandalında yeni gelişme... O öğretmen için karar verildi
İsrail basını itiraf etti: Ankara artık “yükselen” değil, yeni bir güç
Bakanlık ifşa etti! 16 firma listede
Yunanistan'dan Türk okuluna alçak saldırı! Dışişlerinden sert kınama
2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Öngörü Toplantısı Gerçekleştirildi!
Trump Venezuela Kazancını Açıkladı!
Altın Kaçakçılığında 3.Dalga!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a su tepkisi! 'Ankara’ya su getirme işi tamamen belediyenin görevidir.'
İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e sert tepki: Büyük bir saygısızlık
Ankara Büyükşehir'de konser vurgunu soruşturması! Sanıklar hakkında yeni karar
Grok skandalı patladı! Dünya bu rezaleti konuşuyor

Grok skandalı patladı! Dünya bu rezaleti konuşuyor

Togg'da Büyük Kampanya!

Togg'da Büyük Kampanya!

ChatGPT Sağlık Asistanlığı Yapacak!

ChatGPT Sağlık Asistanlığı Yapacak!

Metabolizma Dostu! Roket Hızıyla Çalıştırıyor...

Metabolizma Dostu! Roket Hızıyla Çalıştırıyor...

Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor

Anadolu Parsı İçin Rekor Ceza!

Anadolu Parsı İçin Rekor Ceza!