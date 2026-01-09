Buse Varol'un panik anları!

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu.2019'da oğulları Burak'a kavuşan ikili, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.KİLİTLİ KALDIVarol, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Şimdilerde Gelin Evi adlı programın sunuculuğunu yapan isim, çekim için gittiği evde yaşadığı korku dolu anlarla gündeme geldi.Evin tuvaletinde kilitli kalan Buse Varol, o anları sosyal medya hesabından paylaştı."TUVALETİN ANAHTARI KAPIYI KİLİTLEDİĞİMDE KIRILDI"Varol, paylaştığı videoda "Şu an çekimdeyiz ve tuvalette kilitli kaldım. Tuvaletin anahtarı kapıyı kilitlediğimde kırıldı ve elimde kaldı. Şu an çıkamıyorum. Anksiyetem tuttu. Böyle bir şey olabilir mi? Şu an asansörde kalmış gibiyim. Bütün set seferber oldu beni kurtarmak için" dedi.