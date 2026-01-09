  • USD: 42,99 - 43,06
Acun Ilıcalı'nın eski eşinin korku dolu anları!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, dün Marmara'yı vuran şiddetli fırtına sırasında korku dolu anlar yaşadı. Yılmaz'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı 2003 yılında nikah masasına oturduğu Zeynep Yılmaz ile 2016 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Çiftin bu evlilikten Yasemin ve Leyla adında iki de kızları olmuştu.

ZOR ANLAR YAŞADI

Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, dün Marmara'yı vuran şiddetli fırtına sırasında korkunç anlar yaşadı. Güçlü rüzgarlara yakalanan Yılmaz'ın, önündeki dolaba tutunarak ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Yılmaz, sosyal medya hesabından evinde yaşadığı fırtına anlarını paylaştı

DENGESİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Yılmaz’ın sosyal medya paylaşımlarına göre şiddetli rüzgâr, balkonunda bulunan dolap ve diğer eşyaları yerinden oynattı. Görüntülerde Yılmaz’ın, dengesini korumak için balkonunda bulunan mobilya ve dolaptan destek almaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Şiddetli esen rüzgârın etkisiyle balkon kapısının menteşelerinden çıkması ve hasar görmesi ise olayın şiddetini gözler önüne serdi.

KAPI KIRILDI

Hasarın ardından evine gelen ustaları da paylaşan Yılmaz, yaşadığı olayı belgeleyen görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve Marmara’daki hava şartlarının ne kadar güçlü olduğunu yeniden gündeme taşıdı.

