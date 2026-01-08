  • USD: 42,97 - 43,05
  • EURO: 50,18 - 50,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yıldız Tilbe'den sevgili itirafı,,,

Özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt vererek sevgili itirafında bulunan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, açıklamalarıyla gündem oldu.

Ekleme: 8.01.2026 - 17:06 Güncelleme: 8.01.2026 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Sahnede sergilediği enerjik performansları ve içten tavırlarıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe, açıklamalarıyla da gündem oluyor.

59 yaşındaki Yıldız Tilbe, katıldığı Gel Konuşalım programında samimi açıklamalarda bulundu.

'YOLDA ÖLÜRÜM'

Hakkında merak edilenleri yanıtlayan Tilbe, ''Survivor'a katılırsam yolda ölürüm. Ben Survivor kadını değilim. Katılırsam Haluk Şentürk (Menajeri), Ece Erken, Tuğba Nur Namlı, Leman (Yardımcısı) ve Furkan'ı alırım. Acun'a sorardım reyting için kimi götüreyim?'' dedi.

Çok fazla arkadaşının olmadığını belirten Tilbe'nin, sanat camiasından herhangi bir ismi söylememesi dikkat çekti.

Tilbe, çok konuşulan yılbaşındaki İbo Show programı için herhangi bir para almadığını, sadece elbise parası aldığını söyledi.

Yıldız Tilbe'den sevgili itirafı,,,

NAZARA ÇÖZÜM

6 çocuklu bir aileden gelen sanatçı, nazara çok inandığını ve her zaman üzerinde çörek otu taşıdığını söyledi. 'Çörek otu torba torba her zaman yanımdadır' diyen Tilbe, nazar için böyle çözüm bulduğunu belirtti.

Torun sahibi olan Yıldız Tilbe, torunlarının ismini kendisinin koyduğunu açıkladı.

KULİS İSTEĞİ

Mutfakla arasının iyi olduğunu söyleyen Tilbe, 'Güzel yemekler yapıyorum' dedi. Sanatçı, kulis isteklerinin arasında sadece Türk kahvesinin olduğunu söyledi.

'PLATONİKTİ'

Aşk hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan ünlü sanatçı, ''İlk aşkım mahallede bakıştığım çocuktu. Platonikti sadece bakışmayı biliyorduk. Bir gün kız kaçırdığını duydum, şoka girdim. Onu zor unuttum. İlk aşkım oydu, son aşkımı hatırlamıyorum. Samimi söylüyorum 15-20 yıldan fazla oldu. Babam öldüğümden beri hayatımda kimse yok. 98 yılından beri yalnızım. Çok aldatıldım, davranışlarından anlarım.'' diye konuştu.

Tilbe; çok sevilen 'Ama Evlisin' şarkısını ''Evli birine yazdım ama aramızda hiçbir şey olmadı. Kendisi oyuncu değil.'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a su tepkisi! 'Ankara’ya su getirme işi tamamen belediyenin görevidir.'
İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e sert tepki: Büyük bir saygısızlık
Ankara Büyükşehir'de konser vurgunu soruşturması! Sanıklar hakkında yeni karar
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a istifa çağrısı! Su tankerleriyle mahallelere gidildi
Gazze'de Can Kaybı Artıyor!
AK Parti’li Baykoç’tan Yavaş’a sert su tepkisi! 'Bu açıklama utanç vesikasıdır'
İstanbul'u Fırtına Vurdu!
Hakan Fidan uyardı! 'SDG teröre artık veda etmeli'
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! 'Siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır'
Venezuela Faturayı Açıkladı! 100 Ölü...
Bakan Göktaş ' Ödemeler Artırıldı '
Mustafa Destici Sert Konuştu!
Gebze'de Hizmete Tepki Gösteren CHP'liler Toplandı!
MSB'den Suriye Açıklaması!
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi! Operasyon başlıyor
Çinli Turistlerden Çılgın Türkiye Talebi!
Abdulkadir Uraloğlu: Havayolunda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
ABD basınından alçak sözler! Türkiye'yi hedef aldılar
Trafikte yeni dönem! TBMM'de kritik maddeler görüşüldü
Meteoroloji Uyardı! Çığ Tehlikesi Sağanak Rüzgar

Meteoroloji Uyardı! Çığ Tehlikesi Sağanak Rüzgar

Uzmanlardan önemli uyarı! Yeni salgının adı...

Uzmanlardan önemli uyarı! Yeni salgının adı...

GSS Borcu Olanlar İçin Süre Uzatıldı!

GSS Borcu Olanlar İçin Süre Uzatıldı!

Yurt Dışı Alışveriş Yapanlara Kötü Haber!

Yurt Dışı Alışveriş Yapanlara Kötü Haber!

O Telefonun Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

O Telefonun Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

Nedensiz Göğüs Ağrısının Sebebi! Panik Atak Belirtileri...

Nedensiz Göğüs Ağrısının Sebebi! Panik Atak Belirtileri...