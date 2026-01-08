  • USD: 42,97 - 43,05
Turabi Ortalığı Karıştırdı!

Sosyal medyada Turabi’nin Ogeday ve Adem’i hedef alan ağır sözlerine Adem Kılıçcı’dan yanıt gecikmedi. All Star'ların bu kapışması X'te de konnuşuldu.

Ekleme: 8.01.2026 - 09:26 Güncelleme: 8.01.2026 - 09:28
MYNET DETAY- Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden 'Turbo' lakaplı Turabi Çamkıran, yine rahat durmadı. Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Turabi Survivor 2026'ya dair yorumlarıyla dikkat çekti.

Turabi'nin fitili ateşleyen o paylaşımı sosyal medyayı salladı. Turabi paylaşımında 'Atakan ile gidersek adayı haraca bağlarız. Ogeday ve Adem'i çaycımız yaparız' dedi.

Turabi Ortalığı Karıştırdı!

Turabi'nin bu 'ağır' şakasına cevap gecikmedi. Survivor Adem Kılıçcı, Turabi'nin yurt dışında olmasını hedef alarak oldukça manidar bir paylaşım yaptı.

Kılıçcı, Turabi'nin 'Turbo' lakabına gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı: 'Sen bir ülkene dön de yüz yüze daha sağlıklı iletişim kurarız. Hırbolukta turbo çocuk.'

Sosyal medyada gündem olan bu atışmada Turabi'nin Survivo'dan gidişi de hatırlatıldı.






Meteoroloji Uyardı! Çığ Tehlikesi Sağanak Rüzgar

Uzmanlardan önemli uyarı! Yeni salgının adı...

GSS Borcu Olanlar İçin Süre Uzatıldı!

Yurt Dışı Alışveriş Yapanlara Kötü Haber!

O Telefonun Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

Nedensiz Göğüs Ağrısının Sebebi! Panik Atak Belirtileri...

