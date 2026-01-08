Turabi Ortalığı Karıştırdı!

MYNET DETAY- Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden 'Turbo' lakaplı Turabi Çamkıran, yine rahat durmadı. Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Turabi Survivor 2026'ya dair yorumlarıyla dikkat çekti.Turabi'nin fitili ateşleyen o paylaşımı sosyal medyayı salladı. Turabi paylaşımında 'Atakan ile gidersek adayı haraca bağlarız. Ogeday ve Adem'i çaycımız yaparız' dedi.Turabi'nin bu 'ağır' şakasına cevap gecikmedi. Survivor Adem Kılıçcı, Turabi'nin yurt dışında olmasını hedef alarak oldukça manidar bir paylaşım yaptı.Kılıçcı, Turabi'nin 'Turbo' lakabına gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı: 'Sen bir ülkene dön de yüz yüze daha sağlıklı iletişim kurarız. Hırbolukta turbo çocuk.'Sosyal medyada gündem olan bu atışmada Turabi'nin Survivo'dan gidişi de hatırlatıldı.