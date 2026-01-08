Tuba Büyüküstün'den Paris pozları...

'Çemberimde Gül Oya', 'Babam ve Oğlum', 'Sınav', 'İstanbul Kırmızısı', 'Kara Para Aşk' gibi yapımlarda yer alan 43 yaşındaki Tuba Büyüküstün, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.Güzel oyuncu, özel hayatı, kariyeri ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.Tuba Büyüküstün, 2011'de Fransa'nın başkenti Paris'te meslektaşı Onur Saylak ile dünyaevine girmişti. 2012 yılında ikiz kızları Toprak ve Maya'yı dünyaya getiren çiftin evliliği sürpriz bir kararla 2017 yılında sona ermişti.Büyüküstün, bir süredir ikiz çocuklarıyla birlikte Fransa'nın başkenti Paris'te yaşıyor.Ünlü isim, Paris'te etkili olan kar yağışı sonrası çekildiği yeni pozlarıyla dikkat çekti.Tuba Büyüküstün'ün son paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.