  • USD: 42,97 - 43,05
  • EURO: 50,18 - 50,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kristen Stewart'ın sokak tarzı

Dünyaca ünlü oyuncu Kristen Stewart, New York’ta verdiği cesur sokak stiliyle sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 8.01.2026 - 10:34 Güncelleme: 8.01.2026 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Alacakaranlık Serisinin "Bella"sı Kristen Stewart, New York City sokaklarında sergilediği iddialı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kristen Stewart'ın sokak tarzı

TRANSPARAN

35 yaşındaki oyuncu, transparan eteğiyle siyah iç çamaşırının net şekilde görünmesine aldırış etmeden objektiflere yansıdı.

Twilight yıldızı, kombini sade tutarak beyaz bir crop top tercih ederken kalın tabanlı siyah bilek botlarıyla görünümünü tamamladı. Saçlarını topuz yapan Stewart’a yorum yağdı.

Kristen Stewart'ın sokak tarzı

EVLİLİK ETKİSİ

Stewart yaklaşık 8 ay önce Dylan Meyer ile evlenmişti. Stewart, 9 Aralık’ta Esquire dergisine verdiği röportajda “Bir aileye sahip olmak çok güzel. Sürüklenen bir birey olmamak harika. Hayatınıza giren insanları bilinçli seçmenin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz." demişti.

Kristen Stewart'ın sokak tarzı

Ünlü oyuncu, ayrıca “Yanınızda size hayatınızın kontrolünün sizde olduğunu hatırlatan birinin olması insanı güçlendiriyor.” sözleriyle evliliğinin hayatındaki etkisini anlattı.
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a istifa çağrısı! Su tankerleriyle mahallelere gidildi
Gazze'de Can Kaybı Artıyor!
AK Parti’li Baykoç’tan Yavaş’a sert su tepkisi! 'Bu açıklama utanç vesikasıdır'
İstanbul'u Fırtına Vurdu!
Hakan Fidan uyardı! 'SDG teröre artık veda etmeli'
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! 'Siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır'
Venezuela Faturayı Açıkladı! 100 Ölü...
Bakan Göktaş ' Ödemeler Artırıldı '
Mustafa Destici Sert Konuştu!
Gebze'de Hizmete Tepki Gösteren CHP'liler Toplandı!
MSB'den Suriye Açıklaması!
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi! Operasyon başlıyor
Çinli Turistlerden Çılgın Türkiye Talebi!
Abdulkadir Uraloğlu: Havayolunda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
ABD basınından alçak sözler! Türkiye'yi hedef aldılar
Trafikte yeni dönem! TBMM'de kritik maddeler görüşüldü
Aydın'da 'domuz eti ile kavurma ikramı' iddiası! Valilikten açıklama geldi
Ankara'nın Ayazında Su Kuyruğu Rezaleti!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 9 kişi tutuklandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet nişanı
Meteoroloji Uyardı! Çığ Tehlikesi Sağanak Rüzgar

Meteoroloji Uyardı! Çığ Tehlikesi Sağanak Rüzgar

Uzmanlardan önemli uyarı! Yeni salgının adı...

Uzmanlardan önemli uyarı! Yeni salgının adı...

GSS Borcu Olanlar İçin Süre Uzatıldı!

GSS Borcu Olanlar İçin Süre Uzatıldı!

Yurt Dışı Alışveriş Yapanlara Kötü Haber!

Yurt Dışı Alışveriş Yapanlara Kötü Haber!

O Telefonun Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

O Telefonun Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

Nedensiz Göğüs Ağrısının Sebebi! Panik Atak Belirtileri...

Nedensiz Göğüs Ağrısının Sebebi! Panik Atak Belirtileri...