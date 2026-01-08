  • USD: 42,97 - 43,05
  • EURO: 50,18 - 50,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gündeme bomba gibi düştü! Aleyna Tilki’nin uyuşturucu test sonucu açıklandı

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şarkıcı Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu belli oldu. Tilki'nin esrar kullandığı tespit edildi.

Ekleme: 8.01.2026 - 13:28 Güncelleme: 8.01.2026 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık'ta çok sayıda ünlü isim gözaltına alınmıştı. Aralarında İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız'ın bulunduğu isimlerin uyuşturucu test sonuçları dün belli olmuştu. Bugün de şarkıcı Aleyna Tilki'nin test sonuçları belli oldu.

ESRAR KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu 'pozitif' çıktı. 25 yaşındaki şarkıcının 'esrar' kullandığı anlaşıldı.
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a istifa çağrısı! Su tankerleriyle mahallelere gidildi
Gazze'de Can Kaybı Artıyor!
AK Parti’li Baykoç’tan Yavaş’a sert su tepkisi! 'Bu açıklama utanç vesikasıdır'
İstanbul'u Fırtına Vurdu!
Hakan Fidan uyardı! 'SDG teröre artık veda etmeli'
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! 'Siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır'
Venezuela Faturayı Açıkladı! 100 Ölü...
Bakan Göktaş ' Ödemeler Artırıldı '
Mustafa Destici Sert Konuştu!
Gebze'de Hizmete Tepki Gösteren CHP'liler Toplandı!
MSB'den Suriye Açıklaması!
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi! Operasyon başlıyor
Çinli Turistlerden Çılgın Türkiye Talebi!
Abdulkadir Uraloğlu: Havayolunda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
ABD basınından alçak sözler! Türkiye'yi hedef aldılar
Trafikte yeni dönem! TBMM'de kritik maddeler görüşüldü
Aydın'da 'domuz eti ile kavurma ikramı' iddiası! Valilikten açıklama geldi
Ankara'nın Ayazında Su Kuyruğu Rezaleti!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 9 kişi tutuklandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet nişanı
Meteoroloji Uyardı! Çığ Tehlikesi Sağanak Rüzgar

Meteoroloji Uyardı! Çığ Tehlikesi Sağanak Rüzgar

Uzmanlardan önemli uyarı! Yeni salgının adı...

Uzmanlardan önemli uyarı! Yeni salgının adı...

GSS Borcu Olanlar İçin Süre Uzatıldı!

GSS Borcu Olanlar İçin Süre Uzatıldı!

Yurt Dışı Alışveriş Yapanlara Kötü Haber!

Yurt Dışı Alışveriş Yapanlara Kötü Haber!

O Telefonun Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

O Telefonun Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

Nedensiz Göğüs Ağrısının Sebebi! Panik Atak Belirtileri...

Nedensiz Göğüs Ağrısının Sebebi! Panik Atak Belirtileri...