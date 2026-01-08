Dominik'te Aşk Rüzgarları!

Survivor macerasına yarışmacı olarak adım atan Murat Ceylan, kısa sürede ekranların sevilen sunucularından biri haline gelmişti. Dominik'ten yaptığı paylaşımlar ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.Ceylan, bu kez yarışma değil özel hayatıyla gündemde. Ünlü sunucu, önceki akşam Etiler'de objektiflere yakalanmıştı.Yanında ise güzel oyuncu Sude Zülal Güler vardı. İkilinin el ele yürüdüğü anlar, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.İlişkilerini uzun süre göz önünde yaşamayan çift, bu kez sürpriz bir paylaşımla gündeme geldi.Murat Ceylan, Survivor çekimlerinin gerçekleştirildiği Dominik'ten sevgilisinin yeni karesini Instagram hesabında kalp emojisiyle paylaştı.Ceylan'ın paylaşımının ardından Sude Zülal Güler de birlikte geçirdikleri anlara ait kareleri takipçileriyle paylaştı.Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, ikilinin ilişkisi bir süredir devam ediyordu.Daha önce adı Gizem Güneş ile anılan Murat Ceylan, bu kez Sude Zülal Güler ile ilişki yaşıyor. Öte yandan Sude Zülal Güler sevgilisi olarak daha önce Berk Atan ile anılmıştı.