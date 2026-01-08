  • USD: 42,97 - 43,05
Çağla Şıkel'den duygusal paylaşım...

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 8.01.2026 - 17:01 Güncelleme: 8.01.2026 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya getirdiği Uzay ve Kuzey adındaki iki oğluna olan düşkünlüğüyle tanınan Çağla Şıkel, sosyal medyadaki aktif halini sürdürüyor.

Ünlü manken, hesabından yaptığı duygusal paylaşımıyla gündeme oturdu.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Yoğun çalışma temposu nedeniyle çocuklarından ayrı kalan Çağla Şıkel, Uzay ve Kuzey'in gözlerinin yer aldığı kareyi paylaşarak, 'Çok özledim göz bebeklerim... Az kaldı. Nasıl bir hasret bu? Daha önce hiç yaşanmamış, hiç hissedilmemiş duygular... İyi ki varsınız iki gün sonra yanınızdayım' ifadelerini kullandı.

Ünlü mankenin paylaşımı hayranlarından kısa sürede beğeni ve yorum aldı.

Meteoroloji Uyardı! Çığ Tehlikesi Sağanak Rüzgar

Uzmanlardan önemli uyarı! Yeni salgının adı...

GSS Borcu Olanlar İçin Süre Uzatıldı!

Yurt Dışı Alışveriş Yapanlara Kötü Haber!

O Telefonun Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

Nedensiz Göğüs Ağrısının Sebebi! Panik Atak Belirtileri...

