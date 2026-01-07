Ünlü isimden duygusal paylaşım...

Son olarak Kanal D'nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Eşref Rüya'da yer alan başarılı oyuncu Macit Koper, geçtiğimiz sene kanserden kaybettiği eşi Hülya Koper ile karesini yayınladı.

Usta oyuncu Macit Koper’in eşi, senarist Hülya Koper geçtiğimiz sene Mart ayında hayatını kaybetmişti. Uzun süredir kanserle mücadele eden Koper, 55 yaşında hayata gözlerini yumuştu."41 YILLIK DOSTUMU UĞURLADIM"Acı haberi yakın arkadaşı Hülya Şen sosyal medya hesabından duyurmuştu:"Arayan, soran, mesaj atan, camide beni yalnız bırakmayan, sarıp sarmalayan bütün dostlarıma, sevdiklerime teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Mesajlara ve telefonlara dönemedim. Gücüm yok. Birkaç gün affınıza rica ediyorum. 41 yıllık dostumu uğurladım.""BENDE YAŞAYACAKSIN"“Gurbet Kuşları”, “Hayat Yolunda”, “Derin Sular”, “Hasret”, “Hayat Sevince Güzel” ve “Hırçın Kız Kadife” gibi sevilen dizilerin senaristliğini yapan Hülya Koper'in oyuncu eşi Macit Koper, vefat eden eşiyle paylaşım yaptı.Koper paylaşımında, "Sevgilim..ben yaşadıkça bende yaşayacaksın.." ifadelerine yer verdi.