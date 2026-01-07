  • USD: 42,97 - 43,04
Şafak Sezer'in Son Hali Şaşırttı!

Hababam Sınıfı, Kutsal Damacana, Maskeli Beşler ve Kolpaçino gibi birçok başarılı projede boy gösteren Şafak Sezer şimdi de yeni filmi "Ketenpere Dalavere" ile adından söz ettiriyor. Filmin galasında son haliyle dikkat çeken Şafak Sezer'in verdiği kilolar ve yüzündeki değişim kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kutsal Damacana, Kolpaçino ve Türk Malı gibi seyirciyi ekran başına kilitleyen yapımlara imza atan ünlü komedyen Şafak Sezer son dönemde verdiği kilolar ve yüzündeki değişimle dikkat çekmişti.

Şimdide yeni filmi 'Ketenpere Dalavere' ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Şafak Sezer filminin galasında yüzündeki değişimle dikkatleri üzerine çekti.

Şafak Sezer'in galadaki görüntüleri botoks iddialarını beraberinde getirdi. Henüz yüzündeki şişlik inmeyen Sezer'e sosyal medyada; 'botoks seni bitirdi ağa', 'abi botoks sana yakışmadı' gibi yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda da ünlü ismin yağlarını aldırdığı ve 8 günde 8 kilo verdiği söylenmişti. Şafak Sezer bu iddialara ise 'Öyle bir alet var bizim evde gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum' diyerek esprili bir yanıt vermişti.





