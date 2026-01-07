  • USD: 42,97 - 43,04
Rihanna’dan Sevgililer Günü pozları

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, Instagram’da paylaştığı cesur kareleriyle herkesi şaşırttı.

Ekleme: 7.01.2026 - 10:54 Güncelleme: 7.01.2026 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
3 çocuk annesi dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medyada olay yaratan fotoğraflar attı.

SEVGİLİLER KOLEKSİYONU

Salı günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü yıldız, Savage X Fenty iç giyim markasının Sevgililer Günü koleksiyonunu tanıttı.

37 YAŞINDA

37 yaşındaki şarkıcı ve girişimci, kırmızı tonlarında bir sütyen ve külot takımıyla verdiği pozlarda cesur tarzını bir kez daha ortaya koydu.

Uzun yıllardır birlikte olduğu ASAP Rocky ile üç çocuk sahibi olan Rihanna, doğum sonrası formu ve özgüveniyle dikkat çekti.

149 milyonu aşkın takipçisi bulunan Rihanna'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Rihanna’dan Sevgililer Günü pozları

Rihanna’dan Sevgililer Günü pozları

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Rüzgar...

Bayburtlu usta taş işlerken buldu! Milyonlarca yıllık

WhatsApp'ta Yeni Dönem!

Altın fışkırıyor! 70 yılın en büyük rezervi bulundu

Türkiye'de En Çok Kullanılan İsimler!

Nedensiz Göğüs Ağrısının Sebebi! Panik Atak Belirtileri...

