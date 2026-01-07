Meriç Aral'dan sürpriz paylaşım...

Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşayan Serkan Keskin ve Meriç Aral ikilisi 19 Eylül 2024'te evlendi. Ünlü çifti bu mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı.Serkan Keskin, evlilik haberini sosyal medya hesabından "Yarım saat sonra nazar değmezse evleneceğiz. Sevgilim bana evlilik teklif etti. Hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu. Balayı yapamayacağız, hemen işe başlayacağız" notuyla duyurmuştu.Ünlü çiftin mutlu evliliği doludizgin devam ederken, Meriç Aral'ın hamile olduğu öğrenilmişti. Güzel oyuncu bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklamıştı.Ünlü çiftin ilk oğulları Güneş, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmişti.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, yeni karelerini peş peşe paylaştı.Meriç Aral, minik oğlu Güneş ile yeni karesini sevenlerinin beğenisine sundu.