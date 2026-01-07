Meriç Aral'dan sürpriz paylaşım...

  • USD: 42,97 - 43,05
Oyuncu Meriç Aral ve eşi meslektaşı Serkan Keskin'in mutlu evliliği devam ediyor. Güzel oyuncu, sevimli oğlu Güneş ile yeni karesini Instagram'dan paylaştı.

Ekleme: 7.01.2026 - 17:08 Güncelleme: 7.01.2026 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşayan Serkan Keskin ve Meriç Aral ikilisi 19 Eylül 2024'te evlendi. Ünlü çifti bu mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı.

Serkan Keskin, evlilik haberini sosyal medya hesabından "Yarım saat sonra nazar değmezse evleneceğiz. Sevgilim bana evlilik teklif etti. Hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu. Balayı yapamayacağız, hemen işe başlayacağız" notuyla duyurmuştu.

Ünlü çiftin mutlu evliliği doludizgin devam ederken, Meriç Aral'ın hamile olduğu öğrenilmişti. Güzel oyuncu bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklamıştı.

Ünlü çiftin ilk oğulları Güneş, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmişti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, yeni karelerini peş peşe paylaştı.

Meriç Aral, minik oğlu Güneş ile yeni karesini sevenlerinin beğenisine sundu.

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Rüzgar...

Bayburtlu usta taş işlerken buldu! Milyonlarca yıllık

WhatsApp'ta Yeni Dönem!

Altın fışkırıyor! 70 yılın en büyük rezervi bulundu

Türkiye'de En Çok Kullanılan İsimler!

Nedensiz Göğüs Ağrısının Sebebi! Panik Atak Belirtileri...

