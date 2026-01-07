Kurtlar Vadisi'nin Gamze'si Ortaya Çıktı!

  • USD: 42,97 - 43,04
Kurtlar Vadisi Pusu’da, Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş rolüyle hafızalara kazınan Didem Taslan uzun süre sonra bir galada ortaya çıktı. Didem Taslan'ın son hali ve Kurtlar Vadisi yorumu gündem oldu.

2008 - 2009 yılları arasında yayınlanan “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde iki sezon boyunca Gürkan Uygun'un hayat verdiği Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş'i canlandıran eski manken ve oyuncu Didem Taslan uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisi Gamze rolüne hayat veren Didem Taslan bir davette ortaya çıktı. Yıllara meydan okuyan Didem Taslan son haliyle beğeni toplarken Kurtlar Vadisi yorumuyla da adından söz ettirdi.

'O BİR EKOLDÜ'

Taslan açıklamasında, '2007- 2009 yılında dizide yer aldım. Ben hâlâ o günden bugüne nasılız diye bakıyorum. Teşekkür ediyorum tüm sevenlerime. O bir ekoldü. O çok başka bir diziydi. İnşallah onun kadar vurucu, akılda kalıcı yeni bir projede buluşmayı hem diliyorum hem de görüşmelerimiz devam ediyor' dedi.



