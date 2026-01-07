İrem Helvacıoğlu minik kızını paylaştı!

'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz', 'Yürek Çıkmazı' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile evlenmişti.Çiftten, kısa bir süre sonra müjdeli haber gelmişti. Hamile olduğu öğrenilen İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde bebeğinin kız olacağını açıklamıştı.35 yaşındaki İrem Helvacıoğlu, 15 Ekim 2025'te kızına sağlıklı bir şekilde kavuşmuştu. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar, doğum sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımında bebeklerinin adını duyurmuştu. Kaspar, eşi ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklamıştı.Anne olduktan sonra ekranlara ara veren İrem Helvacıoğlu, beğeni toplayan paylaşımlarına devam ediyor.Güzel oyuncu, kızı Sora'nın son halini Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.