İrem Helvacıoğlu minik kızını paylaştı!

Dizilerin aranılan yüzü başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, şu sıralar anne olmanın sevincini yaşıyor. Ünlü isim, kızı Sora'nın yeni fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz', 'Yürek Çıkmazı' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile evlenmişti.

Çiftten, kısa bir süre sonra müjdeli haber gelmişti. Hamile olduğu öğrenilen İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde bebeğinin kız olacağını açıklamıştı.

İrem Helvacıoğlu minik kızını paylaştı!

35 yaşındaki İrem Helvacıoğlu, 15 Ekim 2025'te kızına sağlıklı bir şekilde kavuşmuştu. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

İrem Helvacıoğlu minik kızını paylaştı!

İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar, doğum sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımında bebeklerinin adını duyurmuştu. Kaspar, eşi ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklamıştı.

İrem Helvacıoğlu minik kızını paylaştı!

Anne olduktan sonra ekranlara ara veren İrem Helvacıoğlu, beğeni toplayan paylaşımlarına devam ediyor.

İrem Helvacıoğlu minik kızını paylaştı!

Güzel oyuncu, kızı Sora'nın son halini Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Rüzgar...

Bayburtlu usta taş işlerken buldu! Milyonlarca yıllık

WhatsApp'ta Yeni Dönem!

Altın fışkırıyor! 70 yılın en büyük rezervi bulundu

Türkiye'de En Çok Kullanılan İsimler!

Nedensiz Göğüs Ağrısının Sebebi! Panik Atak Belirtileri...

