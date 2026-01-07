  • USD: 42,97 - 43,05
  • EURO: 50,23 - 50,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ceylan ve Orhan Gencebay bir araya geldi!

Şarkıcı Ceylan, sosyal medya hesabından usta sanatçı Orhan Gencebay ile birlikte olduğu anların yer aldığı sürpriz bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Gencebay’ın kendisine verdiği yeni şarkının detayını da duyuran Ceylan, takipçilerini heyecanlandırdı.

Ekleme: 7.01.2026 - 17:23 Güncelleme: 7.01.2026 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
Küçük Ceylan lakabı ile tanınan ve yıllar içindeki değişimiyle gündemden düşmeyen şarkıcı Ceylan, sosyal medya hesabında paylaştığı yeni gönderiyle gündeme oturdu.

Usta sanatçı Orhan Gencebay ile birlikte çekilmiş samimi anlarını takipçileriyle paylaşan Ceylan, bu buluşmadan özel bir haber de verdi.

Ceylan ve Orhan Gencebay bir araya geldi!

"BABAMIN EN YAKIN DOSTUYDU"

Ceylan, Gencebay’a teşekkür etti. Ceylan paylaşımında, “Baba yarımdır o benim! Babamın en yakın dostuydu. Sağ olsun şarkısını paylaştı, çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Ceylan ve Orhan Gencebay bir araya geldi!

"SİZİ SEVİYORUM"

Ünlü şarkıcı paylaşımına ise, "Canım Orhan abimi evinde ziyaret ettim bana verdiği şarkının okumasını ve aranjesini birlikte dinledik. Baba yarıma, Sevim ablama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız sizi seviyorum" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile ortak basın toplantısında konuşuyor
DMM’den 500 bin Sosyal Konut Projesi’nin taksit ödemeleriyle ilgili iddialara yalanlama!
Atlantik Okyanusu’nda tehlikeli gerilim: ABD Rus bayraklı tankere operasyon başlattı!
Duayen Gazeteciler Gençlerle Buluştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Beceriksiz'
Başkan Erdoğan'dan 'Maduro' iddialarına yanıt! 'Bize gelen öyle bir haber yok'
Hedef güçlü Türkiye! '2026 yılı reform yılı olacak'
SDG Mevzileri Meşru Hedef Oldu!
Belediye Başkanlarının Maaşı Belli Oldu!
Netanyahu'nun Yolsuzluk Davası Yargıcı Öldü!
CHP'li belediyede skandal üstüne skandal! CHP İzmir Kadın kolları başkanı belediyeden maaş alıyor
TÜRKİYE TURİZM TANITIMINDA YAPAY ZEKA DÖNEMİ
Almanya'da Terör Şüphesi!
Düşen Libya uçağında kritik adım! Karakutu İngiltere’de açılacak
Bakan Tunç açıkladı! Af gelecek mi?
Türkiye enerjisi tarih yazıyor! 20252te yine zirvede
Kadın spikerden şok itiraflar! Mehmet Akif Ersoy 'Veyis Ateş gelecek ‘koko’reç getirecek' dedi
Üç Milletvekili Daha Ak Parti'ye Geçecek!
Rekabet Kurumu açıkladı! Birleşme ve devralmalar 13 yılın zirvesinde
Beyaz Saray'dan Grönland Çıkışı!
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Rüzgar...

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Rüzgar...

Bayburtlu usta taş işlerken buldu! Milyonlarca yıllık

Bayburtlu usta taş işlerken buldu! Milyonlarca yıllık

WhatsApp'ta Yeni Dönem!

WhatsApp'ta Yeni Dönem!

Altın fışkırıyor! 70 yılın en büyük rezervi bulundu

Altın fışkırıyor! 70 yılın en büyük rezervi bulundu

Türkiye'de En Çok Kullanılan İsimler!

Türkiye'de En Çok Kullanılan İsimler!

Nedensiz Göğüs Ağrısının Sebebi! Panik Atak Belirtileri...

Nedensiz Göğüs Ağrısının Sebebi! Panik Atak Belirtileri...