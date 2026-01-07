Ceylan ve Orhan Gencebay bir araya geldi!

Şarkıcı Ceylan, sosyal medya hesabından usta sanatçı Orhan Gencebay ile birlikte olduğu anların yer aldığı sürpriz bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Gencebay’ın kendisine verdiği yeni şarkının detayını da duyuran Ceylan, takipçilerini heyecanlandırdı.

Küçük Ceylan lakabı ile tanınan ve yıllar içindeki değişimiyle gündemden düşmeyen şarkıcı Ceylan, sosyal medya hesabında paylaştığı yeni gönderiyle gündeme oturdu.Usta sanatçı Orhan Gencebay ile birlikte çekilmiş samimi anlarını takipçileriyle paylaşan Ceylan, bu buluşmadan özel bir haber de verdi."BABAMIN EN YAKIN DOSTUYDU"Ceylan, Gencebay’a teşekkür etti. Ceylan paylaşımında, “Baba yarımdır o benim! Babamın en yakın dostuydu. Sağ olsun şarkısını paylaştı, çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı."SİZİ SEVİYORUM"Ünlü şarkıcı paylaşımına ise, "Canım Orhan abimi evinde ziyaret ettim bana verdiği şarkının okumasını ve aranjesini birlikte dinledik. Baba yarıma, Sevim ablama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız sizi seviyorum" notunu düştü.