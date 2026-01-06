  • USD: 42,96 - 43,04
Yeniden ameliyat oldu

Miyom ameliyatında doktor hatası nedeniyle bağırsağı kesilen oyuncu Aslı Bekiroğlu, yeniden ameliyat oldu.

Ekleme: 6.01.2026 - 10:33 Güncelleme: 6.01.2026 - 10:34
Geçirdiği miyom ameliyatı sırasında doktor hatası nedeniyle bağırsağının kesildiğini açıklayan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir kez daha ameliyat olmak zorunda kaldı.

Hastane odasından paylaşım yapan oyuncu, son sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

"İYİYİM"

Son olarak bir kez daha ameliyat olan Aslı Bekiroğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Hastane odasından paylaşım yapan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Şükürler olsun ki ameliyatım iyi geçti. Yazan, arayan, gelen ve dua eden herkese çok teşekkür ederim.”

"YIPRANDIM"

Kullandığı ilaçlar nedeniyle kilo aldığını ve bu durumun yanlış anlaşılmalara yol açtığını söyleyen Bekiroğlu, “Sürekli hamile misin diye soruluyor. Karnımda stoma var. Psikolojik olarak da çok yıprandım.” ifadelerini kullanmıştı. Oyuncunun, son ameliyatın ardından doktoruna dava açıp açmayacağına karar vereceği de kulislerde konuşulmuştu.

Tıp tarihinde devrim! Yapay zeka o ilacı üretti

Akıllı Cihazıyla O Hastalığı Tespit Edecek!

Twitter Kurucusundan Yeni Sosyal Medya Uygulaması!

Uzmanlar uyarıyor! Soğukta yürürken göğsünüz sıkışıyorsa dikkat

Otomotiv Devleri Yarıştı! En Çok Satanlar...

O Tablet Türkiye'de Satışta!

