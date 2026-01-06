Ünlü Oyuncunun İfadesi Alınamadı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında reyting rekorları kıran dizi Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Fatih' rolüyle tanınan Doğukan Güngör pazartesi günü gözaltına alındı.Doğukan Güngör gece 03.00 sıralarında evine yapılan operasyonla gözaltına alındıktan sonra evinde de arama yapıldı. Aramanın ardından oyuncu Halkalı'daki Narkotik Şube'ye götürüldü.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Doğukan Güngör'ün ifadesi gözaltına alınan kişi sayısı fazla olduğu için bugüne kaldı. Güngör, daha sonra test için Adli Tıp'a götürülecek. Ardından da savcılık kararını verecek.Sabah dizi setine gitmeye hazırlanırken kendisini Narkotik Şube'de bulan Güngör'ün büyük şok yaşadığı öğrenildi.Geçen günlerde menajerlik ajansından ayrılan ünlü oyuncuya Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi Gold Film'in avukatı Hakan Ayranpınar yardımcı olduğu belirtildi.