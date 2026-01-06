  • USD: 42,96 - 43,04
Ünlü Oyuncunun İfadesi Alınamadı!

Kızılcık Şerbeti’nin Fatih Ünal’ı Doğukan Güngör de uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Gece yarısı evine yapılan operasyonla gözaltına alınan Güngör'ün ifadesi bugüne kaldı.

Ekleme: 6.01.2026 - 09:14 Güncelleme: 6.01.2026 - 09:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında reyting rekorları kıran dizi Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Fatih' rolüyle tanınan Doğukan Güngör pazartesi günü gözaltına alındı.

Doğukan Güngör gece 03.00 sıralarında evine yapılan operasyonla gözaltına alındıktan sonra evinde de arama yapıldı. Aramanın ardından oyuncu Halkalı'daki Narkotik Şube'ye götürüldü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Doğukan Güngör'ün ifadesi gözaltına alınan kişi sayısı fazla olduğu için bugüne kaldı. Güngör, daha sonra test için Adli Tıp'a götürülecek. Ardından da savcılık kararını verecek.

Sabah dizi setine gitmeye hazırlanırken kendisini Narkotik Şube'de bulan Güngör'ün büyük şok yaşadığı öğrenildi.

GOLD FİLM AVUKATINI GÖNDERDİ

Geçen günlerde menajerlik ajansından ayrılan ünlü oyuncuya Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi Gold Film'in avukatı Hakan Ayranpınar yardımcı olduğu belirtildi.
Tıp tarihinde devrim! Yapay zeka o ilacı üretti

Akıllı Cihazıyla O Hastalığı Tespit Edecek!

Twitter Kurucusundan Yeni Sosyal Medya Uygulaması!

Uzmanlar uyarıyor! Soğukta yürürken göğsünüz sıkışıyorsa dikkat

Otomotiv Devleri Yarıştı! En Çok Satanlar...

O Tablet Türkiye'de Satışta!

