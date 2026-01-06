Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan IQ açıklaması! 'Einstein'ı geçtim'

Beyaz TV’de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında Prof. Dr. Oytun Erbaş ile programın sunucusu Aslı Cankat arasında IQ üzerine sohbet edildi. Programda Oytun Erbaş, kendisini “Ben yüksek zekâlıyım ama 130 üstü zekâlı otistik davranır” sözleriyle tanımladı.Bu sözlerin ardından Aslı Cankat, “130 mu sizin şeyiniz?” diye sordu. Oytun Erbaş ise, “140 civarıdır bizimki. Mesela ben 48 yaşındayım. 60-65 yaşında yaptığı tecrübe ve birikime sahibim” ifadelerini kullandı.Programda sohbet IQ seviyeleri üzerinden devam etti. Aslı Cankat, “140 diyorsunuz, benim IQ’um” derken, Oytun Erbaş buna “140'du, 150'dir hatta” yanıtını verdi.Aslı Cankat bu sözlerin ardından, “150'dir, Einstein'la bir yaptık düz hesap yapalım, 150” dedi. Oytun Erbaş ise karşılık olarak, “Einstein’dan fazla” ifadelerini kullandı.Sohbet ilerledikçe muhabbet daha da renkli bir hal aldı. Aslı Cankat, “O zaman 200 olsun. Var mı arttıran?” sözleriyle konuşmayı sürdürdü. Oytun Erbaş ise, “200 diyorum geçiyorum. Ama bir ispatlayın hadi” dedi.Aslı Cankat, “Aynen hadi ispatlayalım. Nasıl olacak? 200 mü değil mi? Bence var” ifadelerini kullandı.Programın sonunda Oytun Erbaş, “Oytun Erbaş'ın IQ’su 200 mü? Hadi. Bugün, bu haftaki tartışma bu. Beyaz TV haberi” dedi.Erbaş, konuşmasını, “Oytun Erbaş IQ'um 200 dedi. Hesaplamaya kimsenin gücü yetmez dedi.” sözleriyle tamamladı.