  • USD: 42,97 - 43,04
  • EURO: 50,36 - 50,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan IQ açıklaması! 'Einstein'ı geçtim'

Beyaz TV’de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında Prof. Dr. Oytun Erbaş ile sunucu Aslı Cankat arasında IQ üzerine geçen sohbet, esprili diyaloglara sahne oldu. Programda yapılan yüksek IQ göndermeleri ve mizahi yorumlar izleyicilerin dikkatini çekti.

Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan IQ açıklaması! 'Einstein'ı geçtim'
Ekleme: 6.01.2026 - 14:45 Güncelleme: 6.01.2026 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Beyaz TV’de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında Prof. Dr. Oytun Erbaş ile programın sunucusu Aslı Cankat arasında IQ üzerine sohbet edildi. Programda Oytun Erbaş, kendisini “Ben yüksek zekâlıyım ama 130 üstü zekâlı otistik davranır” sözleriyle tanımladı.

Bu sözlerin ardından Aslı Cankat, “130 mu sizin şeyiniz?” diye sordu. Oytun Erbaş ise, “140 civarıdır bizimki. Mesela ben 48 yaşındayım. 60-65 yaşında yaptığı tecrübe ve birikime sahibim” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan IQ açıklaması! 'Einstein'ı geçtim'

IQ Hesapları Üzerinden Espriler
Programda sohbet IQ seviyeleri üzerinden devam etti. Aslı Cankat, “140 diyorsunuz, benim IQ’um” derken, Oytun Erbaş buna “140'du, 150'dir hatta” yanıtını verdi.
Aslı Cankat bu sözlerin ardından, “150'dir, Einstein'la bir yaptık düz hesap yapalım, 150” dedi. Oytun Erbaş ise karşılık olarak, “Einstein’dan fazla” ifadelerini kullandı.

“200 Diyorum Geçiyorum”
Sohbet ilerledikçe muhabbet daha da renkli bir hal aldı. Aslı Cankat, “O zaman 200 olsun. Var mı arttıran?” sözleriyle konuşmayı sürdürdü. Oytun Erbaş ise, “200 diyorum geçiyorum. Ama bir ispatlayın hadi” dedi.

Aslı Cankat, “Aynen hadi ispatlayalım. Nasıl olacak? 200 mü değil mi? Bence var” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Oytun Erbaş, “Oytun Erbaş'ın IQ’su 200 mü? Hadi. Bugün, bu haftaki tartışma bu. Beyaz TV haberi” dedi.

Erbaş, konuşmasını, “Oytun Erbaş IQ'um 200 dedi. Hesaplamaya kimsenin gücü yetmez dedi.” sözleriyle tamamladı.

Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan IQ açıklaması! 'Einstein'ı geçtim'
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e Saldırı Gİrişimi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye'nin Risk Primi Düşük Seviyede!
Trump'ı Eleştirirken Tutuklandı!
Bakan Göktaş açıkladı! 15 yaş altına sosyal medya yasağı
İngiltere'de Çin Alarmı! Güvenlik Krizi...
Elif Kumal'ın aracında şüpheli detaylar! Yeni bulgular ortaya çıktı
Devlet Bahçeli'den ABD'ye Maduro çıkışı! “Maduro’ya saldırıyı lanetliyoruz”
Grok Bu Kez Haddini Aştı!
Kuralar sonrası düğmeye basılıyor! 'İnşa sürecine başlayacağız'
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den Duyarlı Açıklama!
Başkentte su akmıyor, Yavaş taşınmaz satıyor! CHP’li belediyeden yarım milyarlık satış
CHP'de İç Kriz Sürüyor! Şikayet Ettiler...
Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 ilde FETÖ operasyonu
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Burs ve kredi miktarları artırıldı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE lideri Nahyan ile görüştü! İşte ele alınan konular
Tarihe geçen anlar! Maduro, helikopterle ABD Mahkemesi'ne götürüldü
ABD’nin Venezuela yol haritası ortaya çıktı! Maduro sonrası ülkeyi ne bekliyor?
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Rüzgar...

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Rüzgar...

Bayburtlu usta taş işlerken buldu! Milyonlarca yıllık

Bayburtlu usta taş işlerken buldu! Milyonlarca yıllık

WhatsApp'ta Yeni Dönem!

WhatsApp'ta Yeni Dönem!

Altın fışkırıyor! 70 yılın en büyük rezervi bulundu

Altın fışkırıyor! 70 yılın en büyük rezervi bulundu

Türkiye'de En Çok Kullanılan İsimler!

Türkiye'de En Çok Kullanılan İsimler!

Nedensiz Göğüs Ağrısının Sebebi! Panik Atak Belirtileri...

Nedensiz Göğüs Ağrısının Sebebi! Panik Atak Belirtileri...