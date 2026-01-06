  • USD: 42,96 - 43,04
Paris'e gittiler

Aşkları tam gaz devam eden Mert Demir ile Serenay Sarıkaya, Paris tatillerinden dönerken havalimanında görüntülendiler.

Ekleme: 6.01.2026 - 10:32 Güncelleme: 6.01.2026 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Mert Demir ile oyuncu Serenay Sarıkaya, iki yıldır birlikte.

PARİS'E GİTTİLER

Yeni yılı Fransa'nın başkenti Paris'te karşılayan oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, İstanbul'a döndü. Ünlü çift, İstanbul Havalimanı'nda Paris kaçamağı sonrası görüntülendi.

"ÇOK YORGUNUZ"

2. Sayfa'da yer alan habere göre, uçaklarının rötar yapması nedeniyle yolculuklarının uzadığını söyleyen Sarıkaya ile Demir, yaşadıkları yorgunluğu dile getirdi. Demir, "Paris'ten geldik. Gerçekten çok yorgunuz, rötar yedik. Rezalet bir haldeyiz. Ben gerçekten çok yorgunum." ifadelerini kullandı.

