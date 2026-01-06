O Dizi İçin Final Çanları Çalıyor!

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı fenomen dizisi İnci Taneleri 44. bölümle sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenirken yeni bölümler bir türlü başlamadı.Kanal D yayın akışında yer almayan fenomen dizinin akıbeti tüm dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu. 15 Mayıs’ta ekrana gelen 44. bölümüyle 2. sezonunu kapatan İnci Taneleri, ekibin Netflix’te ekrana gelecek 8 bölümlük “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisinin çekimleri nedeniyle yaklaşık 8 ay sonra ekrana dönecek.Yılmaz Erdoğan, Netflix için yazdığı “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisini tamamlar tamamlamaz “İnci Taneleri”nin 5 bölüm senaryosunu yazdı.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dün sete çıkan Şenol Sönmez’in yönettiği dizinin yeni bir değişiklik olmazsa perşembe gününden salı gününe alınma ihtimalinin gündemde olduğu konuşuluyor.Ayrılıkların yaşandığı diziye iki yeni karakterin dahil olacağı öğrenildi. Servan, Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber’in eski aşkı olarak hikâyeye dahil olacak.Keledoş ise bir mafya karakteri olarak “İnci Taneleri”nde yerini alacak. İki karakter için de görüşmeler devam ediyor. Öte yandan fenomen diziyle ilgili bir diğer kulis bilgisi de 16 bölüm sonra final yapacağı iddiası...