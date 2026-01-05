  • USD: 42,88 - 42,96
Son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in geçtiğimiz gün hayatını kaybeden annesi Hamiyet Özdemir, Çorum'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanırken törenin ardından Hıdırlık Mezarlığı'nda defnedildi.

Ekleme: 5.01.2026 - 09:29 Güncelleme: 5.01.2026 - 09:30
Son yıllarda Youtube'da yaptığı yayınlarla meslek hayatını sürdüren gazeteci Cüneyt Özdemir, annesi Hamiyet Özdemir'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Özdemir, annesinin cenazesinin, 4 Ocak Pazar günü, öğle namazına müteakip Çorum Akşemsettin Camii'nden cenazesinin kaldırılacağını ve Hıdırlık Mezarlığı'na defnedileceğini belirtti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Özdemir’in cenazesi defnedilmek üzere Çorum Akşemseddin Camii'ne getirildi.

Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in cenazesi, Hıdırlık Mezarlığı'nda defnedildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Cenaze namazına, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Özdemir ailesi ve yakınları, Cüneyt Özdemir'in meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, cenazede Cüneyt Özdemir'in duygusal anlar yaşadığı görüldü.

HAMİYET ÖZDEMİR KİMDİR

Hamiyet Özdemir, Ahmet Özdemir’in eşi, Nimet Özdemir, Sema Akbel Özdemir ve Cüneyt Özdemir’in anneleri, Erhan Akbel’in ve Zeynep İnanoğlu Özdemir’in kayınvalideleri, Alp, Lena, Öykü ve Arda’nın anneanneleri, Ali Mavi’nin babaannesi, Novi’nin büyük anneannesiydi.
