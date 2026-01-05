  • USD: 42,96 - 43,04
Pınar Deniz anneliği anlattı

Ekranların güzel oyuncularından Pınar Deniz, annelikle hayatının tamamen değiştiğini söyledi.

Ekleme: 5.01.2026 - 17:17 Güncelleme: 5.01.2026 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran Yargı dizisiyle ünlenen oyuncu Pınar Deniz ve meslektaşı Kaan Yıldırım, 2024’te Roma’da sade bir törenle evlenmişti.

Geçen yıl nisan ayında ilk bebekleri ‘Fikret’i kucaklarına alıp, anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Pınar Deniz anneliği anlattı

"KOLAY DEĞİLMİŞ"

Annelikle birlikte hayatının tamamen değiştiğini söyleyen Deniz, “Çocuk büyütmek dışarıdan göründüğü kadar kolay değilmiş. Desteği olmayan bütün anneleri tebrik ediyorum.

Pınar Deniz anneliği anlattı

"ANNEM NASIL BÜYÜTMÜŞ"

Çok zormuş, biz de 5 kardeşiz. Annem nasıl büyütmüş acaba? Şükürler olsun destek olanlar var etrafımda. Kaan olmasa çok zorlanırdım. İyi bir eş, iyi bir babaya sahip olmak bir annenin başına gelebilecek en güzel şey. Bu aydan itibaren işe döneceğim.” dedi.

