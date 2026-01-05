  • USD: 42,96 - 43,04
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan barıştı

Uzun süredir gündemde olan boşanma iddialarıyla magazin basınında sıkça yer alan Mehmet Ali Erbil ile eşi Gülseren Ceylan ayrılık kararından yalnızca üç hafta sonra barıştı.

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan, 28 Ağustos 2025 tarihinde Sarıyer’deki evinde evlenmişti.

Erbil’in altıncı evliliği olan bu birliktelik, ilk günden itibaren magazin gündeminde yaş farkından dolayı sık sık yer bulmuştu.

BOŞANACAKLARI KONUŞULUYORDU

Yaklaşık 3,5 aylık evliliklerinin ardından çiftin boşanma kararı aldığı iddia edilmiş, evlilik öncesinde mal ayrılığı esasına dayalı bir sözleşme imzalandığını ve tarafların nafaka ya da mal paylaşımı talebinde bulunamayacağı öne sürülmüştü.

Boşanma kararının ise yaş farkından kaynaklanan görüş ayrılıkları ve süregelen tartışmalar nedeniyle alındığı belirtilmişti.

BİRLİKTE YAYIN AÇTILAR

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evliliklerine bir şans daha verdi. Ceylan yayın sırasında, 'Barıştık evet evdeyim. Hayatta beni en çok seven insanın Mali olduğunu biliyorum" dedi. Mehmet Ali Erbil ise 'Yes' şeklinde yanıt verdi.

