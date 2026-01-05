  • USD: 42,96 - 43,04
  • EURO: 50,21 - 50,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Filtresiz haline yorum yağdı

Her zaman şıkır şıkır makyajlı halleriyle görmeye alıştığımız Hadise son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 5.01.2026 - 17:07 Güncelleme: 5.01.2026 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
Her yaptığı olay olan isimlerden ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı filtresiz ve makyajsız fotoğraflarıyla magazin gündemine damga vurdu.

Sahne kostümleri ve iddialı makyajıyla görmeye alışık olduğumuz yıldız isim, son haliyle konuşuluyor.

Filtresiz haline yorum yağdı

FİLTRESİZ VE MAKYAJSIZ

Güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden Hadise, bu kez hayranlarının karşısına en yalın haliyle çıktı. Hadise makyajsız yüzü, rahat kıyafetleri ve samimi tavrıyla dikkat çekti.

Filtresiz haline yorum yağdı

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Hadise'nin paylaştığı karelerin ardından sosyal medya kullanıcıları, çoğunlukla bu cesur ve samimi tavrını destekledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Burs ve kredi miktarları artırıldı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE lideri Nahyan ile görüştü! İşte ele alınan konular
Tarihe geçen anlar! Maduro, helikopterle ABD Mahkemesi'ne götürüldü
ABD’nin Venezuela yol haritası ortaya çıktı! Maduro sonrası ülkeyi ne bekliyor?
İstanbul Merkezli Operasyon! 23 Gözaltı...
Yıl 2026, Başkentte su yok! Vatandaşlar gece yarısı bidonlarla su kuyruğuna girdi
Türkiye O Alanda Rekor Kırdı!
Kıdem Tazminatı Belli Oldu! Tavan Rakam Ne?
Netanyahu devrilebilir! İsrail basını yazdı
Kira Zam Oranı Netleşti!
Her geçen gün yeni bir başarı! KIZILELMA ve AKINCI’dan yeni kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan basınına konuştu!
İETT Sorunu Çözülemiyor! Günde 38 Kaza...
2026 Yılı Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?
AK Parti'den skandal paylaşımlara sert tepki! 'Tüm milletimizin hedef alınması anlamına gelir'
Memur Maaşı Belli Oldu! İşte Rakamlar...
Aralık enflasyon oranı belli oldu! TÜİK milyonların beklediği rakamları açıkladı
İhanet en yakınından! Aylar önce planlandı
Tıp tarihinde devrim! Yapay zeka o ilacı üretti

Tıp tarihinde devrim! Yapay zeka o ilacı üretti

Akıllı Cihazıyla O Hastalığı Tespit Edecek!

Akıllı Cihazıyla O Hastalığı Tespit Edecek!

Twitter Kurucusundan Yeni Sosyal Medya Uygulaması!

Twitter Kurucusundan Yeni Sosyal Medya Uygulaması!

Uzmanlar uyarıyor! Soğukta yürürken göğsünüz sıkışıyorsa dikkat

Uzmanlar uyarıyor! Soğukta yürürken göğsünüz sıkışıyorsa dikkat

Otomotiv Devleri Yarıştı! En Çok Satanlar...

Otomotiv Devleri Yarıştı! En Çok Satanlar...

O Tablet Türkiye'de Satışta!

O Tablet Türkiye'de Satışta!