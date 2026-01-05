  • USD: 42,96 - 43,04
Enes Batur'un son hali ortaya çıktı!

Uzun süredir ortalıklarda görünmeyen Enes Batur, 400 videosunu silip kanalını kapatmıştı. Pek çok iddia ile akla gelen Enes Batur'un son hali ortaya çıktı.

Ekleme: 5.01.2026 - 17:24 Güncelleme: 5.01.2026 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
YouTube’un 16 milyon abonesiyle Türkiye’nin en çok takip edilen içerik üreticilerinden biri olan Enes Batur bir süre önce paylaşımlarıyla gündeme geldi. Ardından ise herkesi şaşırtarak tüm videolarını kaldıran ve YouTube hesabını kapatan Enes Batur'un ruhsal çöküntü yaşadığı da söyleniyordu.

Enes Batur'un son hali ortaya çıktı!

Enes Batur, aylar önce YouTube kanalından kaldırdığı 400’ü aşkın videosunu yeniden erişime açtı. Batur, son paylaşımıyla hayranlarını sevindirdi. Instagram profilini güncelleyen fenomen isim, kaldırdığı 400’ü aşkın YouTube videosunu da tekrar izlenmeye açtı.

Enes Batur'un son hali ortaya çıktı!

ZAYIFLIĞI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Enes Batur uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. Fenomen isim memleketi Antalya'da bir berbere gitti. Batur’un çok zayıflamış hali sosyal medya kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Batur'un sevenlerinden, 'İyileşiyor sanki', 'Ruh hali umarım düzelmiştir', 'Youtube için yeni imaj mı yoksa?' gibi yorumlar geldi.

