Ayşe Şeyma Keten Anlattı!

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'den evlenme teklifi alan Ayşe Şeyma Keten, ünlü oyuncuya ilk görüşte âşık olduğunu açıkladı.Ayşe Şeyma Keten, tanıştıkları ilk an çok etkilendiğini belirterek, duygularını şu sözlerle dile getirdi; 'Eskiden insanlar bana hep gözlerimin ışıldadığını söylerdi; İbrahim'i tanıyınca bu ifadenin gerçek karşılığını buldum. Onun enerjisi ve hitabeti gerçekten büyüleyici. Kendimi aşka tamamen kapattığım bir dönemde karşılaştık ama olacağı varsa oluyor işte... İbrahim sadece çok âşık olduğum biri değil, aynı zamanda bana sonsuz güven veren bir yol arkadaşı.'İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten, evlenmeye karar verdiklerini; 'Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun' şeklinde açıklamıştı.