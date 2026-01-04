  • USD: 42,88 - 42,96
Ozan Akbaba Zor Günler Yaşıyor!

Uzak Şehir'in Cihan'ı olarak son dönemde çok popüler olan Ozan Akbaba zor günler geçiriyor. Eşi kalp ameliyatı geçiren ünlü oyuncu her şeye ara verdi. "Ozan Akbaba'nın eşi kimdir?" sorusu bu süreçte araştırılmaya başlandı.

Başarılı oyuncu Ozan Akbaba, kariyerindeki yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. Uzak Şehir dizisi ve son olarak başrolünde yer aldığı Bak Postacı Geliyor filmiyle adından söz ettiren Akbaba'nın, merakla beklenen reklam filmi çekiminin ocak ayı ortasında gerçekleştirileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz yılın sonunda bir finans şirketinin marka yüzü olan ünlü oyuncu, yılbaşı öncesinde eşi Buket Akbaba'nın geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle İstanbul'a gelmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; tedavisi evde devam eden eşinin yanında olan Ozan Akbaba, bu süreçte tüm işlerine ara verdi.

Ozan Akbaba Zor Günler Yaşıyor!

SETE GİTMİYORDU

Öte yandan Akbaba'nın, önümüzdeki hafta Uzak Şehir dizisinin çekimleri için Mardin'e gideceği, reklam filmi çekiminin ise ocak ayının ortasına doğru yapılacağı kulislerde konuşuluyor.

OZAN AKBABA'NIN EŞİ KİM?

Ozan Akbaba'nın eşi Buket Arıkan önemli bir kalp ameliyatı geçirdi. Buket Arıkan, 3 Ağustos 1985 Çanakkale doğumlu.


Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Uzmanlardan kış egzaması uyarısı: Bu alışkanlığı bırakın

Uzmanlardan kış egzaması uyarısı: Bu alışkanlığı bırakın

PlayStation 4 Sahiplerine Kötü Haber!

PlayStation 4 Sahiplerine Kötü Haber!

Bilişim uzmanı uyardı! E-Devlet'in kopyalarıyla dolandırıcılığa dikkat

Bilişim uzmanı uyardı! E-Devlet’in kopyalarıyla dolandırıcılığa dikkat

Motokuryeler dikkat! 6 ilde trafiğe çıkmak yasaklandı

Motokuryeler dikkat! 6 ilde trafiğe çıkmak yasaklandı

En Güçlü Telefonlar Belli Oldu!

En Güçlü Telefonlar Belli Oldu!