Sanatçı Fatih Ürek Hayatını Kaybetti

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda olan sanatçı Fatih Ürek'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ekleme: 31.01.2026 - 09:37 Güncelleme: 31.01.2026 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kalp krizi teşhisiyle acilen hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan sanatçıdan acı haber geldi.

MENAJERİ "DURUMU KRİTİK" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Ürek'in menajeri Mert Siliv, bugün (30 Ocak) yaptığı son açıklamada sanatçının durumunun kritik olduğunu duyurmuştu.

59 yaşındaki Fatih Ürek, bu akşam Sarıyer’de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Fatih Ürek'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025 tarihinde hastanemize kaldırılan ve o günden beri hastanemizde tedavi görmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu 30 Ocak 2025 günü aniden kötüleşmiştir. Kardiyak arrest gelişen sanatçımıza, hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz hızla müdahale etmiş, kendisine gerekli tüm ileri yaşam destek tedavileri uygulanmış; ancak ne yazık ki sonuç alınamamıştır. Hastamız tüm çabalara rağmen yapılan müdahalelere olumlu yanıt verememiş; ve saat 20.30'da hayatını kaybetmiştir. Sanatçımız Fatih Ürek’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sanatçı Fatih Ürek Hayatını Kaybetti

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 yılında Erzurum’da fabrika işçisi Şerafettin Ürek’in dört çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.

Sanat hayatına genç yaşta adım atan Ürek, 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatro sahnelerinde çalışan Ürek, tiyatro eğitimi kapsamında Mahir Canova’dan ders aldı.

Çeşitli nedenlerle tiyatro kariyerini bırakmak zorunda kalan sanatçı, bir süre mobilyacılık yaptı.

Hayatı, ses sanatçısı olmaya karar vermesiyle tamamen değişti. Taylan Gazinosu’nda sahneye çıkan Ürek, daha sonra İstanbul’a taşınarak profesyonel müzik kariyerine yöneldi.

Fatih Ürek, ilk albümü “Yaktı Yaktı”yı 1993 yılında Raks Müzik etiketiyle yayımladı.

1995’te çıkardığı “Sen İki Gözümsün” albümünde pop şarkılarının yanı sıra klasik eserler de seslendirdi. 1997 yılında “Reyting Hamdi” programında canlandırdığı Fred Çakmaktaş karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

13 yıllık aranın ardından 2008’de çıkardığı albümde yer alan “Hadi Hadi” ve “Sus” şarkıları müzik listelerinde uzun süre üst sıralarda yer aldı.

2011 yılında reklam filmlerinde rol alan Ürek, televizyon dünyasında da önemli projelere imza attı.

2018-2020 yılları arasında “Gelinim Mutfakta” adlı yemek yarışmasının sunuculuğunu yapan Ürek, 2019-2020 yılları arasında “Kuaförüm Sensin” yarışmasında jüri üyeliği yaptı.

Son olarak “Gelin Görümce” adlı yarışma programını sundu.

Sanatçı Fatih Ürek Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Uyardı! Sarı Kod...

O Araç Tanıtım Öncesi Sızdırıldı!

Apple İsrail Markasını Satın Aldı!

Tesla'da İşler İyi Gitmiyor!

En Çok Satan Akıllı Telefonlar!

O Dizinin Fragmanı Yayınlandı!