Eşi Kıyameti Kopardı

Gamze Erçel, sosyal medyada paylaşılan bir videoyla gündeme geldi.Videoda diksiyonuna yönelik yapılan olumsuz yorumlar, kısa sürede dikkati çekti.Bu yorumlara, Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım sert bir yanıt verdi.Yayınlanan video, Gamze Erçel’in diksiyonu ve ev turu içeriği dolayısıyla sosyal medyada tartışma yarattı.Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;"10 dakikalık bir videodan büyük büyük çıkarımlar yapabilecek insanlar… Sizin derdiniz başka. Ayrıca internetten insan kötülemek başka bir işsizlik seviyesi. Gerçekten dolu insanlar kendi işlerine bakarlar, başkalarına efor sarf etmezler."Ünlü ismin eşi Caner Yıldırım, daha sonra "yanık kremi" paylaşarak altına, 'Yanığı olanlara iyi gelir' yazdı.