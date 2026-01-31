  • USD: 43,34 - 43,42
Eşi Kıyameti Kopardı

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım’ın evlerinin detaylarına yer verilen YouTube videosu, kısa sürede yüksek izlenme rakamlarına ulaşarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ekleme: 31.01.2026 - 09:36 Güncelleme: 31.01.2026 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Gamze Erçel, sosyal medyada paylaşılan bir videoyla gündeme geldi.

Videoda diksiyonuna yönelik yapılan olumsuz yorumlar, kısa sürede dikkati çekti.

Bu yorumlara, Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım sert bir yanıt verdi.

DİKSİYONUNA ELEŞTİRİ YAĞDI

Yayınlanan video, Gamze Erçel’in diksiyonu ve ev turu içeriği dolayısıyla sosyal medyada tartışma yarattı.

Eşi Kıyameti Kopardı

"SİZİN DERDİNİZ BAŞKA"

Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"10 dakikalık bir videodan büyük büyük çıkarımlar yapabilecek insanlar… Sizin derdiniz başka. Ayrıca internetten insan kötülemek başka bir işsizlik seviyesi. Gerçekten dolu insanlar kendi işlerine bakarlar, başkalarına efor sarf etmezler."

YANIK KREMİ ÖNERDİ

Ünlü ismin eşi Caner Yıldırım, daha sonra "yanık kremi" paylaşarak altına, 'Yanığı olanlara iyi gelir' yazdı.

Eşi Kıyameti Kopardı
