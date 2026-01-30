Yusuf Yazıcı Oğlunun Doğum Gününü Kutladı!
Ocak 2025'te çocukları Mylan'ı kucaklarına alan ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, zaman zaman sosyal medya hesaplarında paylaştıkları mutlu aile kareleriyle yürekleri ısıtıyor. Son olarak ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, aynı gün doğan eşi Yusuf Yazıcı ve oğlu Mylan'ın doğum gününü kutladı.
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında dünyaevine girmişti.
Mutlu çift, çok geçmeden mutlu haberi paylaşarak bebek beklediklerini duyurmuştu.
MYLAN DOĞDU!
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri erkek bebeklerini kucaklarını aldı.
HEM OĞLUNUN HEM EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI!
Pamuk, hem oğlu Mylan'ın hem de eşi Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü arkadaşlarıyla Yunanistan'da kutladı. Şimdilerde 1 yaşına giren ve babası Yusuf Yazıcı ile aynı doğum tarihine sahip olan Mylan, Pamuk'un Instagram hikayesinde tatlılığıyla dikkat çekti.
MAAİLE PAYLAŞIMI ÇOK BEĞENİLMİŞTİ!
Sık sık sosyal medya hesabından eşi ve minik bebeğiyle paylaşım yapan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yayınladığı karelerle kalpleri eritmişti.
'HAYATIMIN KÜÇÜK BİR KESİTİ'
Pamuk, peş peşe paylaştığı gönderilere 'Hayatımın küçük bir kesiti' notunu düşmüştü.
Başarılı oyuncu, oğlu Mylan'la paylaştığı kareyle dikkat çekmişti. Pamuk ile minik oğlunun benzerliği ise 'Kendisini kopyalamış' yorumlarına neden olmuştu.
Mutlu çift, çok geçmeden mutlu haberi paylaşarak bebek beklediklerini duyurmuştu.
MYLAN DOĞDU!
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri erkek bebeklerini kucaklarını aldı.
HEM OĞLUNUN HEM EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI!
Pamuk, hem oğlu Mylan'ın hem de eşi Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü arkadaşlarıyla Yunanistan'da kutladı. Şimdilerde 1 yaşına giren ve babası Yusuf Yazıcı ile aynı doğum tarihine sahip olan Mylan, Pamuk'un Instagram hikayesinde tatlılığıyla dikkat çekti.
MAAİLE PAYLAŞIMI ÇOK BEĞENİLMİŞTİ!
Sık sık sosyal medya hesabından eşi ve minik bebeğiyle paylaşım yapan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yayınladığı karelerle kalpleri eritmişti.
'HAYATIMIN KÜÇÜK BİR KESİTİ'
Pamuk, peş peşe paylaştığı gönderilere 'Hayatımın küçük bir kesiti' notunu düşmüştü.
Başarılı oyuncu, oğlu Mylan'la paylaştığı kareyle dikkat çekmişti. Pamuk ile minik oğlunun benzerliği ise 'Kendisini kopyalamış' yorumlarına neden olmuştu.