  • USD: 43,34 - 43,42
  • EURO: 51,70 - 51,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yusuf Yazıcı Oğlunun Doğum Gününü Kutladı!

Ocak 2025'te çocukları Mylan'ı kucaklarına alan ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, zaman zaman sosyal medya hesaplarında paylaştıkları mutlu aile kareleriyle yürekleri ısıtıyor. Son olarak ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, aynı gün doğan eşi Yusuf Yazıcı ve oğlu Mylan'ın doğum gününü kutladı.

Ekleme: 30.01.2026 - 09:05 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında dünyaevine girmişti.

Mutlu çift, çok geçmeden mutlu haberi paylaşarak bebek beklediklerini duyurmuştu.

Yusuf Yazıcı Oğlunun Doğum Gününü Kutladı!



MYLAN DOĞDU!

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri erkek bebeklerini kucaklarını aldı.

HEM OĞLUNUN HEM EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI!

Pamuk, hem oğlu Mylan'ın hem de eşi Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü arkadaşlarıyla Yunanistan'da kutladı. Şimdilerde 1 yaşına giren ve babası Yusuf Yazıcı ile aynı doğum tarihine sahip olan Mylan, Pamuk'un Instagram hikayesinde tatlılığıyla dikkat çekti.

MAAİLE PAYLAŞIMI ÇOK BEĞENİLMİŞTİ!

Sık sık sosyal medya hesabından eşi ve minik bebeğiyle paylaşım yapan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yayınladığı karelerle kalpleri eritmişti.

'HAYATIMIN KÜÇÜK BİR KESİTİ'

Pamuk, peş peşe paylaştığı gönderilere 'Hayatımın küçük bir kesiti' notunu düşmüştü.

Başarılı oyuncu, oğlu Mylan'la paylaştığı kareyle dikkat çekmişti. Pamuk ile minik oğlunun benzerliği ise 'Kendisini kopyalamış' yorumlarına neden olmuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefete Sert Tepki! ‘Atmadıkları İftira Vermedikleri Soru Önergesi Kalmadı’
Tüm Mal Varlığına El Konuldu! Yasa Dışı Bahis Baronu Veysel Şahin Hakkında Çarpıcı Gelişme
Şam İle SDG Arasında Entegrasyon Anlaşması! Suriye'den Mutabakat Açıklaması
Pentagon Askeri Seçeneklere Hazır! Trump'tan İran'la Görüşme Sinyali
Devlet Radarına Yakalandılar! İletişim Başkanı Duyurdu
CHP'li İzmir Hizmete Hasret! Yollar Göle Döndü!
Guardiola İnsanlığın Sesi Oldu!
CHP'li İBB'nin Otobüsleri Yine Şaşırtmıyor! Park Halindeki 2 Otomobile Çarptı
CHP'li Başkandan Zulüm! Heyet Raporuna Rağmen...
Turizm'de 2025 Yılında Rekor Gelir! 64 Milyonu Aşkın Ziyaretçi Geldi
Bakan Kurum duyurdu! İstanbul'da kuralar çekiliyor
Ege'de Güvenlik Hat Safhada! Türkiye'nin Duruşu...
180 Milyon Liralık Vurgun İtirafı! Usulsüz Satışta Şoke Eden Detaylar
Çin'den İngiltere'ye Vize Muafiyeti!
Trump ' İran'a Giden Gemilerimiz Var! '
Özgür Özel'in Taşımalı Mitingleri Örgütü Bıktırdı! Otobüsleri Yalvar Yakar Dolduruyorlar
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Masa Ve Servis Ücretleri Kaldırıldı
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Zehir Tacirlerine Ağır Darbe
Sağlıkta Yeni Hamle! Mücadele Hizmetleri Tek Çatıya Giriyor
Alparslan Bayraktar Açıkladı! 'Zam Yok!'
Meteoroloji Uyardı! Sarı Kod...

Meteoroloji Uyardı! Sarı Kod...

O Araç Tanıtım Öncesi Sızdırıldı!

O Araç Tanıtım Öncesi Sızdırıldı!

Apple İsrail Markasını Satın Aldı!

Apple İsrail Markasını Satın Aldı!

Tesla'da İşler İyi Gitmiyor!

Tesla'da İşler İyi Gitmiyor!

En Çok Satan Akıllı Telefonlar!

En Çok Satan Akıllı Telefonlar!

O Dizinin Fragmanı Yayınlandı!

O Dizinin Fragmanı Yayınlandı!