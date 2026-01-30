Yusuf Yazıcı Oğlunun Doğum Gününü Kutladı!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında dünyaevine girmişti.Mutlu çift, çok geçmeden mutlu haberi paylaşarak bebek beklediklerini duyurmuştu.Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri erkek bebeklerini kucaklarını aldı.Pamuk, hem oğlu Mylan'ın hem de eşi Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü arkadaşlarıyla Yunanistan'da kutladı. Şimdilerde 1 yaşına giren ve babası Yusuf Yazıcı ile aynı doğum tarihine sahip olan Mylan, Pamuk'un Instagram hikayesinde tatlılığıyla dikkat çekti.Sık sık sosyal medya hesabından eşi ve minik bebeğiyle paylaşım yapan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yayınladığı karelerle kalpleri eritmişti.Pamuk, peş peşe paylaştığı gönderilere 'Hayatımın küçük bir kesiti' notunu düşmüştü.Başarılı oyuncu, oğlu Mylan'la paylaştığı kareyle dikkat çekmişti. Pamuk ile minik oğlunun benzerliği ise 'Kendisini kopyalamış' yorumlarına neden olmuştu.