  • USD: 43,34 - 43,42
  • EURO: 51,70 - 51,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şeyma Subaşı'dan Radikal Karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı, yeni aldığı bir kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Ekleme: 30.01.2026 - 10:22 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Ünlü isimlere yönelik yapılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

ŞEYMA POZİTİF

Şeyma Subaşı, 29 Aralık’ta Amerika’dan Türkiye’ye dönmüş ve İstanbul Havalimanı’na inişinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

YENİ KARARLAR ALDI

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni videoda radikal kararlar aldığını duyurdu.

Şeyma Subaşı'dan Radikal Karar

"SİZE BİKİNİLİ VİDEO VE FOTOĞRAF YOK"

Soruşturmaya adı geçtikten sonra ve testi pozitif çıkmasının ardından sürekli Kur'an-ı Kerim paylaşımları yapan Subaşı, soru cevap yaptığı bir videoyu yayınlayıp "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı'dan Radikal Karar

Şeyma Subaşı'dan Radikal Karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefete Sert Tepki! ‘Atmadıkları İftira Vermedikleri Soru Önergesi Kalmadı’
Tüm Mal Varlığına El Konuldu! Yasa Dışı Bahis Baronu Veysel Şahin Hakkında Çarpıcı Gelişme
Şam İle SDG Arasında Entegrasyon Anlaşması! Suriye'den Mutabakat Açıklaması
Pentagon Askeri Seçeneklere Hazır! Trump'tan İran'la Görüşme Sinyali
Devlet Radarına Yakalandılar! İletişim Başkanı Duyurdu
CHP'li İzmir Hizmete Hasret! Yollar Göle Döndü!
Guardiola İnsanlığın Sesi Oldu!
CHP'li İBB'nin Otobüsleri Yine Şaşırtmıyor! Park Halindeki 2 Otomobile Çarptı
CHP'li Başkandan Zulüm! Heyet Raporuna Rağmen...
Turizm'de 2025 Yılında Rekor Gelir! 64 Milyonu Aşkın Ziyaretçi Geldi
Bakan Kurum duyurdu! İstanbul'da kuralar çekiliyor
Ege'de Güvenlik Hat Safhada! Türkiye'nin Duruşu...
180 Milyon Liralık Vurgun İtirafı! Usulsüz Satışta Şoke Eden Detaylar
Çin'den İngiltere'ye Vize Muafiyeti!
Trump ' İran'a Giden Gemilerimiz Var! '
Özgür Özel'in Taşımalı Mitingleri Örgütü Bıktırdı! Otobüsleri Yalvar Yakar Dolduruyorlar
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Masa Ve Servis Ücretleri Kaldırıldı
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Zehir Tacirlerine Ağır Darbe
Sağlıkta Yeni Hamle! Mücadele Hizmetleri Tek Çatıya Giriyor
Alparslan Bayraktar Açıkladı! 'Zam Yok!'
Meteoroloji Uyardı! Sarı Kod...

Meteoroloji Uyardı! Sarı Kod...

O Araç Tanıtım Öncesi Sızdırıldı!

O Araç Tanıtım Öncesi Sızdırıldı!

Apple İsrail Markasını Satın Aldı!

Apple İsrail Markasını Satın Aldı!

Tesla'da İşler İyi Gitmiyor!

Tesla'da İşler İyi Gitmiyor!

En Çok Satan Akıllı Telefonlar!

En Çok Satan Akıllı Telefonlar!

O Dizinin Fragmanı Yayınlandı!

O Dizinin Fragmanı Yayınlandı!