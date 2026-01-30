Şeyma Subaşı'dan Radikal Karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı, yeni aldığı bir kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü isimlere yönelik yapılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti.ŞEYMA POZİTİFŞeyma Subaşı, 29 Aralık’ta Amerika’dan Türkiye’ye dönmüş ve İstanbul Havalimanı’na inişinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.YENİ KARARLAR ALDIUyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni videoda radikal kararlar aldığını duyurdu.Soruşturmaya adı geçtikten sonra ve testi pozitif çıkmasının ardından sürekli Kur'an-ı Kerim paylaşımları yapan Subaşı, soru cevap yaptığı bir videoyu yayınlayıp "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz." ifadelerini kullandı.