Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda

Hande Erçel’in Paris Moda Haftası’nda tercih ettiği kombinde yer alan çizmelerin 30 bin TL olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun şıklığı ve kombininin detayları sosyal medyada ilgi gördü.

Ekleme: 30.01.2026 - 10:19 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Oyunculuğu hep eleştirilse de dünyaca ünlü markaları güzelliğiyle peşinden koşturan Hande Erçel, Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini sonlandırarak uzun süre konuşulmuştu.

Bir ayağı yurt dışında olan Hande Erçel, şimdi de Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi. Dev markaların onur konuğu olarak şehre giden Erçel, seçimleriyle dikkat çekti.

Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda

30 BİN TL

Deri eteği ve pullu üstüyle beğeni toplayan Erçel, kombininin altına giydiği çizmeleriyle adeta sosyal medyanın diline düştü. Çizmesinin değeri 30 bin TL olduğu öğrenildi.

Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda

AŞKSIZ DURAMIYOR

Son dönemde Erçel'in Onur Güvenatam'la aşk yaşadığı iddiası konuşulmaya başladı. Ünlü oyuncu iddialara, 'Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki...' diyerek karşılık vermişti.

Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda

Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda
