Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hababam Sınıfı'nın Ünlü Oyuncusu Görenleri Şaşırttı!

Başrollerini Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde güzelliğiyle hafızalara kazınan Semra Özdamar, son haliyle gündeme geldi. 66 yaşındaki oyuncunun yıllar içindeki değişimi görenlere "Zaman gerçekten çok acımasız" dedirtti.

Ekleme: 30.01.2026 - 09:09 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Hababam Sınıfı filminde 'Semra hoca' karakterine hayat veren Semra Özdamar'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Öğrenciler tarafından canından bezdirilen Semra Hoca'nın son hali yıllar acımamış dedirtti.

Hababam Sınıfı'nın Ünlü Oyuncusu Görenleri Şaşırttı!

Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan Semra Özdamar, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Semra Özdamar'ın son halini görenler, usta oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Şimdilerde 68 yaşında olan Özdamar, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Hababam Sınıfı'nda rol aldıktan 3 yıl sonra sinemayı bırakan usta oyuncu, öykü yazarlığı yapmaya karar verdi. Almanya'da yaşayan Özdamar, geçmişte belgesel yapımcısı Süha Arın ile nikah masasına oturmuştu.

İŞTE SEMRA ÖZDAMAR'IN SON HALİ...





















Meteoroloji Uyardı! Sarı Kod...

O Araç Tanıtım Öncesi Sızdırıldı!

Apple İsrail Markasını Satın Aldı!

Tesla'da İşler İyi Gitmiyor!

En Çok Satan Akıllı Telefonlar!

O Dizinin Fragmanı Yayınlandı!

