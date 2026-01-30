Hababam Sınıfı'nın Ünlü Oyuncusu Görenleri Şaşırttı!

Başrollerini Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde güzelliğiyle hafızalara kazınan Semra Özdamar, son haliyle gündeme geldi. 66 yaşındaki oyuncunun yıllar içindeki değişimi görenlere "Zaman gerçekten çok acımasız" dedirtti.

